Los fanáticos del Liverpool entonaron una melodía de Fito Páez en la previa de la Champions League: la reacción del músico

Los fanáticos que se quedaron en Inglaterra disfrutaron la previa con el ritmo del músico argentino

Las canciones de las hinchadas del fútbol argentino han trascendido las fronteras nacionales para marcar tendencia en todo el mundo futbolístico. Estados Unidos, pasando por España y hasta Japón, son algunos ejemplos de países donde se han usado melodías autóctonas para alentar a sus propios equipos. Y este sábado, una de ellas estuvo presente en la final de la Champions League en la que el Liverpool cayó por la mínima diferencia frente al Real Madrid.

La canción en cuestión fue entonada por los hinchas del equipo subcampeón que, al ritmo de “Y dale alegría a mi corazón” de Fito Páez, acuñó un homenaje a su centrodelantero, el brasileño Roberto Firmino. Entonada en el partido continental más importante del año, la melodía llegó a oídos del músico argentino, quien se hizo eco del hecho y agradeció en Twitter a la marea de simpatizantes por utilizar su creación de 1990. “¡Qué espectacular!”, junto a los 45 segundos del testimonio. Y le dio RT a distintas publicaciones que destacaron el hallazgo. El video fue filmado en la ciudad en la que germinaron Los Beatles, donde miles de aficionados se reunieron a ver el encuentro decisivo en una pantalla gigante.

Mientras en Inglaterra todo era una fiesta a la espera del inicio de la final, en el Stade de France en París todo era caos fuera del estadio. El personal se vio desbordado por la cantidad de fanáticos del Liverpool y no logró impedir que varios treparan las rejas e ingresaran al recinto. Además, hubo reportes de enfrentamientos de ingleses con la policía en uno de los controles.

Los fanáticos del Liverpool que no consiguieron entrada se reunieron en distintos puntos públicos a mirar la final (Foto: Reuters)

En las pantallas del estadio se informó a los aficionados que debían seguir esperando y los futbolistas de ambos equipos volvieron al campo para realizar nuevos trabajos de calentamiento. Luego de varios minutos de incidentes y corridas, la seguridad decidió cerrar completamente los ingresos. Varios periodistas allí presentes informaron que esto sucedía mientras cientos de seguidores del Liverpool esperaban poder entrar con su ticket en la mano. Por eso, en las gradas se veían muchos asientos vacíos ya sobre la hora del inicio. Finalmente el duelo pudo llevarse a cabo y Vinicius marcó el gol que le colocó la corona al Real Madrid.

La letra original de la canción

There’s something that the Kop (la tribuna mas famosa del estadio del Liverpool, equivalente a las populares en argentina) want you to know

The best in the world, his name is “Bobby” Firmino. Our number 9, give him the ball and he will score every time

Sí, señor. Give the ball to “Bobby” and he will score.

Su traducción al castellano

Hay algo que la Kop quiere que sepas

El nombre del mejor del mundo es “Bobby” Firmino. Nuestro 9, denle la pelota y convertirá en cada ocasión

Si señor, denle la pelota a “Bobby” que va a meter el gol

