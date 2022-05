La trama secreta del PSG para contratar a Guardiola: el futuro de Pochettino y el rol de Messi

Pep Guardiola es el gran deseo del PSG (Reuters)

El París Saint-Germain (PSG) cerró una temporada agridulce en la que no pudo conquistar la Champions League, como se lo había propuesto, pero pudo celebrar la renovación del contrato de Kylian Mbappé, quien parecía que se marcharía como agente libre a Real Madrid. Después de esto, informó el despido de Leonardo, su director deportivo y ahora la dirigencia trabaja para planear el equipo del futuro. Al parecer, en estos planes el que sobra es Mauricio Pochettino.

El entrenador argentino no ha estado a la altura de las expectativas. En su año y medio que lleva al frente del club, ha ganado una Supercopa de Francia, una Copa de Francia y una Ligue 1, palmarés escasos para una institución con ambiciones continentales y uno de los mejores planteles del planeta. Por eso, desde la directiva del cuadro galo estarían buscando un reemplazante del ex estratega del Tottenham.

Según adelantó el diario L’Equipe, el plan del PSG es dejar a Pochettino en el cargo hasta junio de 2023, cuando se acaba su contrato. Entonces, podrían contratar nada menos que a Pep Guardiola, quien en esa misma fecha culmina su vínculo con Manchester City y hasta el momento todo indica que no lo extenderá más allá de ese plazo. “El español es el gran sueño de los qataríes, dispuestos a todo por verle algún día en el banco del PSG”, asevera el portal.

Mauricio Pochettino seguiría en el cargo hasta 2023 (Reuters)

Por otra parte, la idea de despedir al argentino habría quedado descartada. De hacerlo, el club debería abonarle cerca de 15 millones de euros y además debería contratar a otro entrenador, lo cual postergaría al menos por una temporada más el posible arribo de Guardiola.

El ex técnico del Barcelona es profeta de un estilo de juego que atrae al PSG, pero también es garantía de éxito. Desde su debut en el cuadro catalán en 2008, ha ganado más de 30 títulos, pero desde que se marchó de España no ha podido conquistar la Champions League ni con Bayern Múnich ni con Manchester City. El PSG le aseguraría un plantel preparado para semejante logro y una caja lo suficientemente grande como para la compra de nuevos futbolistas. Pero no solo eso.

El equipo francés cuenta con una pieza clave que nadie tiene para convencer a Pep: Lionel Messi. El delantero tiene contrato hasta junio de 2023, pero podría en ese momento extender su vínculo por una temporada más. Por eso, a Guardiola lo tentarían con la opción de volver a reencontrarse con La Pulga, quien fuese su jugador predilecto en aquel Barcelona histórico.

Con este panorama, el primer equipo del PSG seguirá trabajando bajo las órdenes de Pochettino la próxima campaña con la misión de repetir el título de la Ligue 1 y mejorar su performance en la Champions League, después de su frustrante eliminación ante Real Madrid en los octavos de final de la edición actual.

