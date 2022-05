Tigres va por la remontada ante el campeón Atlas: “Tenemos que hacer un partido rayando en lo perfecto”

Foto de archivo de aficionados de Tigres en México. Estadio Nou Camp, León, México. 26 de mayo de 2019. REUTERS/Henry Romero

La Liga MX se encuentra cerca de conocer a los equipos que pelearán por el título del Grita México Clausura 2022. Con la etapa de semifinales en desarrollo, la llave entre los Tigres de la UANL y Atlas, vigente campeón, será la primera en dar a conocer al primer finalista. El juego de vuelta tiene a los de Nuevo León contra las cuerdas al haber perdido por tres goles a cero en el primer duelo.

La tarea luce complicada para unos universitarios que apenas registran dos anotaciones en los últimos seis partidos. Sin embargo, para el entrenador Miguel Herrera la idea de remontar mantiene una base de confianza en la capacidad goleadora de su equipo, pues a pesar de la racha negativa, fue (junto a Pachuca) la escuadra que más goles registró durante la temporada regular: 30. Y no sólo eso, el ex seleccionador nacional también hizo referencia a la cuota global conseguida contando el semestre pasado.

“Somos el equipo que más goles hizo en un año futbolístico, sino no son argumentos esos entonces no veo otros. Somos un equipo que atacó bien durante dos torneos y tuvo al campeón goleador en dos torneos, es un argumento. Después, si no hemos metido goles en los últimos partidos con la cantidad que hubiéramos querido, pues es parte del juego. Buscamos que el equipo, en los hechos, demuestre por qué podemos argumentar que podemos hacerlo”, comentó en conferencia de prensa previo al juego.

El técnico de Tigres, Miguel Herrera. Foto: YouTube/Tigres Oficial

El resultado en la cancha del Estadio Jalisco no fue el esperado por Herrera. Sin embargo, dejó claro que no está preocupado por la falta de gol y destacó el rendimiento de sus jugadores independientemente del marcador. Además, señaló que dentro del vestuario existe un pleno compromiso por conseguir remontar el resultado.

“Todos los partidos son difíciles en estas instancias, pero les llegamos. Tuvimos cinco de gol claritas, no es que tuvimos un disparo de larga distancia, una la tapa el arquero bien y tres que fallamos que no concretamos para anotar. Si no hubiéramos llegado sí me ocuparía muchísimo. Sin ninguna duda, el equipo está muy metido, dejamos ir una buena oportunidad de hacer daño en cancha rival y tenemos que hacer un partido rayando en lo perfecto”, acusó.

Herrera recién ha cumplido un año como entrenador de los Tigres, en un periodo en donde ha llevado a los auriazules a dos semifinales de la Liga MX (contando la actual) y logrado un rendimiento en temporada regular que le brindó la cuarta posición en el Apertura 2021 y el segundo puesto en el vigente Clausura 2022. ”Contento. Ha sido un año bueno, saber que llegaba a un equipo exitoso y que cambiar la idea me iba a costar mucho, los muchachos pusieron una gran voluntad para cambiar la forma y con eso me siento contento”, dijo al respecto.

André Pierre Gignac vs Sebastián Jurado, en el Cruz Azul vs Tigres de los cuartos de final del Grita México 2022 (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

La semifinal de vuelta se jugará el sábado 21 de mayo en la cancha del Estadio Universitario, también conocido como el Volcán. La hora para que ruede el balón está programada a ser en punto de las 20:00 horas. El marcador tiene con ventaja de tres goles a los Zorros de Atlas luego de las anotaciones de Julio Furch, Luis Reyes y Julián Quiñones.

