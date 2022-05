“Finito” López se lanzó contra Canelo por su preparación vs Bivol: “Solo lo sabe él”

Ricardo el "Finito" López habló sobre la derrota de Saúl Álvarez contra Dmitry Bivol (Fotos: Cuartoscuro)

Primero fue el Erik el Terrible Morales quien dio su opinión sobre la derrota de Saúl Álvarez ante Bivol, pues afirmó que el mexicano se equivocó en la estrategia y hasta lanzó un mensaje contra Eddy Reynoso en su esquina, por lo que paulatinamente las críticas no han cesado alrededor de la sorprendente caída de Canelo el pasado 7 de mayo en las 175 libras.

Ahora fue otro ex campeón mexicano quien habló al respecto, uno que terminó invicto su carrera y que brilló en el peso minimosca durante la década de los 90. Se trata de Ricardo el Finito López, quien dio su opinión sobre lo que vio en el cuadrilátero de la T-Mobile Arena.

El ex pugilista explicó que “Canelo Álvarez se vio disminuido en esta pelea con Bivol” y lo notó extraño respecto a otros combates, por lo que incluso mencionó que padeció en velocidad a pesar de aplaudir su contragolpeo.

Canelo Álvarez perdió por decisión unánime ante Dmitry Bivol el pasado 7 de mayo (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

En entrevista con El Izquierdazo, Finito López explicó que, “Independientemente de todo en lo que Bivol superaba a Canelo, la condición física afectó. (...) El quedarse parado, el caer en algunos momentos como en desesperación, no era el Saúl que nos tiene acostumbrados a un boxeo más técnico”.

Además, el morelense explicó por qué Saúl Álvarez creyó que había ganado la pelea, pues a su consideración, la realidad es que Bivol tampoco le propinó una golpiza, sino que lo anuló sobre el ring.

“Ninguno se lastimó, fue una pelea donde se impuso la distancia, la mayor velocidad (...) Bivol tenía un poco más de velocidad e hizo que se desesperara el Canelo. Él lo sentía (que había ganado) porque no lo lastimó Bivol, pero él tampoco lo lastimó”, explicó el ex campeón invicto.

Saúl Álvarez tendrá que decidir si ejecuta la revancha contra Bivol en septiembre, o se mide contra Golovkin para la trilogía (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

Por si fuera poco, Ricardo López criticó la estrategia y planteamiento de Canelo ante Bivol y enfatizó en cómo bajó las manos por cansancio.

“Canelo no encontró la brújula (...) La estrategia no fue la adecuada, tenía que enlazar su boxeo rápido, entrar, salir, mover la cintura”, describió el Finito, para después aclarar que, en el aspecto general, la técnica de Álvarez era superior, pero que eso no bastó.

“Tiene mejor boxeo el Canelo, es más técnico, que no lo haya demostrado y no tuvo la capacidad para discernir el estilo de Bivol ese fue otro problema que vivió... Él solo sabe cómo fue su preparación”.

“No tenía la fuerza, se quedaba parado, bajaba las manos, algo que nunca había hecho”

(Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

Anteriormente fue Erik el Terrible Morales quien dio su explicación sobre la derrota, pues entre los principales factores que lo condenaron, existió un exceso de confianza, tanto en la preparación física como en la estrategia, puesto que fue completamente anulado por las habilidades de su contrincante ruso.

“Creo que en esta ocasión a Canelo le ganó el ego, la confianza... Subió con una confianza extrema”, expresó Morales para el canal Un Round Más, donde mencionó que nunca pudo corregir la buena postura de Bivol.

Bajo esa misma línea, el Terrible Morales continuó diciendo que Álvarez “creyó que con pararse en frente iba a ser suficiente”, por lo que reiteró que el tapatío no contaba con un plan establecido para hacer frente a las variantes que mostró Bivol durante los 12 rounds.

SEGUIR LEYENDO: