Expectativa en la Fórmula 1 por el entrenamiento secreto de Mercedes antes del GP de España

El complicado comienzo de Lewis Hamilton en la nueva temporada de la Fórmula 1 tiene a Mercedes sin poder descansar en paz. El multicampeón se ubica actualmente en la sexta posición de la tabla general por debajo de su compañero George Russell, lo cual motiva a la escudería a encontrar una respuesta a los bajos rendimientos del británico. Con el objetivo de que recupere sus grandes actuaciones, la escudería organizó un entrenamiento secreto para trabajar en la previa del Gran Premio de España.

Los subcampeones del mundo en la temporada pasada aprovecharon un ‘día de filmación’ para probar partes de un paquete de actualización programado para ser introducido en su problemático modelo W13. Los rumores de una prueba a puertas cerradas tuvieron como confirmación una publicación de George Russell al volante del automóvil en las redes sociales mientras el equipo intenta recuperar la forma después de un comienzo de decepcionante.

Los equipos tienen permitido dos días oficiales de filmación por año, durante los cuales no tienen prohibido probar piezas nuevas. La jornada del miércoles en el circuito de Le Castellet, sede del Gran Premio de Francia, fue una parada conveniente para el equipo de camino a Cataluña. Mercedes no comentó ni negó los informes y no confirmó si se estaban probando partes nuevas del tan esperado paquete de actualización.

No es raro que los equipos utilicen los días de filmación para probar piezas y proporcionar contenido a los socios comerciales: Ferrari participó en una actividad similar en Monza el viernes pasado con el líder del campeonato, Charles Leclerc, conduciendo su automóvil. Distintos medios confirmaron que la escudería alemana probó una nueva configuración de alerón trasero y una unidad de potencia actualizada en un intento por mejorar su velocidad en línea recta y reducir los efectos del porpoising que han sido un problema con los nuevos autos.

Russell se quejó a principios de este año de los efectos del ‘rebote’ del coche y dijo que había sufrido fuertes dolores de espalda, pero se ha mantenido fiel al potencial del nuevo prototipo. ”Creo que podemos encontrar trozos de tiempo una vez que encontremos la llave para desbloquear el potencial del auto”, explicó. Y agregó al respecto mirando a futuro: “Tenemos que seguir presionando y vendrá, creo”.

La naturaleza impredecible del rendimiento del automóvil, que cambia drásticamente con las variaciones en las condiciones y la configuración, complicó la defensa del título del equipo y apareció Leclerc como el nuevo candidato en el campeonato de pilotos con 104 puntos y actualmente se ubica por delante del campeón defensor, Max Verstappen, que acumuló 85 unidades hasta la fecha.

El podio lo cierra Sergio Pérez, con 66, y a continuación figura la dupla de Mercedes con un intruso en el medio: Russell con 59, Carlos Sainz, 53, y Hamilton relegado en la lucha, con 36. El próximo Gran Premio de España será una carrera bisagra por la distancia que podrían sacar los pilotos del podio con los demás competidores.

