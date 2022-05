Candidato al nocaut del año: sacó a su rival del cuadrilátero en el primer round con un brutal golpe

El boxeador estadounidense John Ramírez venció al mexicano Jan Salvatierra y la imagen recorrió el mundo

Este fin de semana el boxeo tuvo uno de sus mejores capítulos del año en la pelea entre John Ramírez y Jan Salvatierra. El combate de peso súper pluma celebrado en Los Ángeles terminó con triunfo para el estadounidense luego de un nocaut espectacular en el primer round que dejó al mexicano acostado fuera del ring.

Es poco usual que un púgil atraviese las cuerdas que rodean al cuadrilátero, pero esta vez sucedió. El puñetazo de Scrappy Ramírez en el primer asalto fue suficiente para dejar una imagen que recorrió el mundo y que seguramente quedará en la historia. Incluso, los principales analistas anticipan que éste será elegido como el nocaut del año, ya que difícilmente haya algo más impactante que este final.

“Cometió un error y tuvo que pagar”, declaró el ganador en la entrevista realizada apenas terminó la pelea: “Él no estaba a mi nivel”. Ramírez, que ahora tiene un récord de 10-0 con ocho triunfos por nocaut desea ir por el título mundial del peso súper pluma: “Quiero pelear contra los mejores que hay. No me importa. ¿Cómo puedes ser lo mejor de ti si no te enfrentas a lo mejor que hay?”.

Salvatierra cayó encima de los fotógrafos

Por su parte, el mexicano Salvatierra evitó los comentarios a la prensa. La escena de su cuerpo pasando entre las cuerdas sin dudas habrá sido un golpe duro en su carrera. Incluso, en los videos de la pelea se observa cómo un fotógrafo lo ayudó a levantarse del suelo mientras él aún sufría las consecuencias del impacto que había recibido.

Pese a que logró regresar a la lona, el árbitro realizó el conteo, determinó que Salvatierra no podía continuar y decretó ganador a Ramírez, quien ahora ha sumado millones de fanático en todo el mundo. “No puedo esperar para verlo pelear de vuelta”, “Denle el cinturón de campeón”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios en las redes sociales al ver su impactante triunfo.

