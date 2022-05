América vs Puebla: cuándo y dónde ver el partido que definirá al primer semifinalista en Liga MX

Las Águilas y Puebla definirán al primer semifinalista en la cancha del Estadio Azteca (Foto: Twitter/@ClubPueblaMX)

La ronda de cuartos de final en el torneo Grita México Clausura 2022 está por conocer al primer semifinalista. Luego de haber culminado con un empate en el Estadio Cuauhtémoc, las Águilas del América recibirán a la Franja del Puebla para cumplir con el trámite de la primera eliminatoria de la jornada, La localía puede ser favorable para los capitalinos, aunque Nicolás Larcamón busca hacer historia en el equipo.

La balanza puede inclinarse hacia cualquiera de los lados. Los dos involucrados finalizaron la etapa regular en el cuarto y quinto lugar de la tabla general con la misma cantidad de puntos, así como el récord de encuentros ganados, empatados y perdidos. La diferencia para que el equipo de Coapa pudiera cerrar la serie como local radicó en el balance de goles.

El Coloso de Santa Úrsula abrirá sus puertas para que las personas puedan ocupar las gradas en su totalidad. En ese sentido, si logran pintarse de amarillo, el equipo de Fernando Ortiz pudiera dar un paso al frente después de un arranque de torneo que decepcionó a la afición. No obstante, la cercanía con Puebla no descarta la invasión de una nutrida delegación de seguidores de La Franja. Quienes no acudan al recinto podrán seguir las acciones desde diversas plataformas.

Fernando Aristeguieta anotó el único tanto de Puebla durante el encuentro de ida (Foto: Hilda Ríos/EFE)

Lugar: Estadio Azteca, Coyoacán, Ciudad de México.

Fecha: sábado 14 de mayo de 2022.

Hora: 18:00

Televisión: el encuentro será transmitido por la señal de TUDN, tanto para la señal pública como privada. En el primer caso, la narración será por medio del canal 5, mientras que el canal de la empresa en el sistema de paga será el encargado de la emisión del crucial encuentro.

Aplicación e internet: la televisora habilitará su multiplataforma para llevar la crónica por la señal de internet. Para ello las personas con suscripción al sistema de paga podrán seguir el partido en el sitio web oficial, así como aplicación para teléfono móvil de TUDN, Blim TV e Izzy Go.

Radio: las y los radioescuchas contarán con la opción de seguir la crónica en los micrófonos de W Deportes, tanto en el 730 de amplitud modulada (am) como en el 96.9 de frecuencia modulada (fm)

En el encuentro de ida, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón lució con un mejor aspecto ante su gente. Durante el primer tiempo inclinaron ligeramente el trámite a su favor y exigieron a Guillermo Ochoa desde el arranque, quien fue factor para que no lograran una ventaja significativa, pero no logró frenar la anotación de Fernando Aristeguieta en el minuto 55.

Sebastián Cáceres emparejó las acciones a 10 minutos del final (Foto: Twitter/@FMF)

En tanto, las Águilas del Tano Ortíz padecieron las polémicas arbitrales, así como las sensibles bajas por lesión de Richard Sánchez y Federico Viñas. A pesar de haberse visto en desventaja a 10 minutos del arranque del segundo tiempo, Sebastián Cáceres anotó un gol cuestionado en el minuto 80 y pudo darle oxígeno a su equipo para encarar el encuentro de vuelta.

Al respecto, Larcamón se mostró confiado y aseguró que cuentan con las condiciones necesarias para lograr hacer historia en el Estadio Azteca, pues “no creo que hayamos dejado la eliminatoria en Puebla. El sábado estamos en condiciones de hacer historia y avanzar”, declaró en conferencia de prensa.

Por su parte, el Tano Ortíz se mostró más crítico y reconoció la inestabilidad en el despliegue futbolístico de sus jugadores durante el encuentro de ida. Aunque no se aventuró a declarar como será el trámite del encuentro, insistió en que “vamos a vivir un partido de liguilla en el Estadio Azteca (...) tenemos que tener la tranquilidad de jugar en casa. No digo que esté cerrada ni abierta la serie, pero hay que estar tranquilos y entender la situación”, aseguró ante los medios de comunicación.

