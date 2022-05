Cooperativa Cruz Azul aseguró que video de Billy Álvarez “apela al olvido” de sus presuntos delitos

Billy Álvarez es acusado de lavado de dinero y uso de recursos ilícitos (Foto: Cuartoscuro)

La Cooperativa Cruz Azul respondió al video de Guillermo Billy Álvarez Cuevas, quien tenía casi dos años prófugo de la justicia debido a la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en su contra por presunto lavado de dinero y operaciones con dinero ilícito.

Por medio de sus redes sociales publicaron un comunicado en el cual aseguraron que este material “producido desde la clandestinidad” tiene el objetivo de “apelar al olvido” por la manera en la que se dirigió a los cooperativistas, “como si el saqueo que encabezó y con el cual defraudó a miles de familias nunca hubiese ocurrido”, se lee.

Recordó que sobre él existe una orden de aprehensión por parte de la FGR, así como una ficha roja de la Interpol para su búsqueda en 195 países por este proceso judicial que, afirmaron, causó daños en el patrimonio y al tejido social de la cooperativa.

El documento detalló que este “saqueo” perpetrado por Billy Álvarez equivale a siete veces la cantidad de la Estafa Maestra, red que desvió más de 400 millones de dólares por medio de dependencias del Estado, universidades e importantes funcionarios públicos.

Posteriormente describió algunos de los hechos en los cuales probablemente participó Álvarez, entre los cuales se encuentran triangulación de recursos por medio de empresas fantasma, una invitación de José Murillo Karam para participar por la gubernatura de Hidalgo en 2015 y la posible venta de la cooperativa, por la cual ofrecían un millón de pesos a sus integrantes como indemnización.

Otro hecho que también habría estado relacionado con el ex director fue la muerte de ocho personas al interior de la planta cementera en Tula de Allende, la cual, acusaron, está tomada por personas allegadas a Álvarez, encabezadas por Federico Sarabia Pozo, quien también ya fue excluido como socio.

El comunicado sentenció que, por todos estos hechos, el video publicado este jueves “resulta ofensivo” para todos los miembros de la comunidad hidalguense y en general afectados por la violencia generada por este tipo de corrupción.

Finalmente, la Cooperativa exigió justicia por este caso y afirmó que jamás olvidarán todos los agravios cometidos por Billy Álvarez.

“En La Cruz Azul no se olvida el daño que Billy Álvarez provocó a nuestro patrimonio y a nuestro tejido social. Demandamos una justicia pronta y expedita que ponga fin a esta burla y traiga seguridad y paz a todas nuestras comunidades”, culminó el comunicado.

El ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul reapareció tras la orden de captura emitida por parte de la Fiscalía General de la República (Video: Facebook)

El ex directivo de esta empresa cementera aclaró mediante su mensaje que en los siguientes días publicará contenido para exponer su verdad respecto a las acusaciones que tiene en su contra, no sin antes dar a conocer que se encuentra afectado por la situación que vive la Cooperativa Cruz Azul en la actualidad.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca, ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización para poder explicar por qué causas, en virtud de las circunstancias en las que me encuentro”, comenzó a describir el el mayor de los hermanos Álvarez Cuevas, quien estuvo al mando de la compañía por más de 30 años.

Posteriormente informó que no había podido salir públicamente para informar lo sucedido a su alrededor, por lo que dejó entrever que mediante próximos videos esclarecerá mejor su situación, además de mostrar su descontento por las acciones de protesta que han ocurrido en instalaciones de la Cooperativa Cruz Azul.

“No he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de mis hechos, porque toda esta circunstancia en la que se ha visto envuelta la organización, con sus diferentes plantas y en sus oficinas corporativas, no solamente duele, me apena”, explicó.

