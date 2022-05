Billy Álvarez reapareció tras casi dos años prófugo de la FGR e Interpol: “Conocerán mi versión”

El ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul reapareció tras la orden de captura emitida por parte de la Fiscalía General de la República (Video: Facebook)

Casi 24 meses después de que estallara la búsqueda por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) hacia Guillermo Billy Álvarez Cuevas, por presunto lavado de dinero y operaciones con dinero ilícito, el ex director de la Cooperativa Cruz Azul reapareció públicamente a través de un video publicado en redes sociales.

El socio cooperativista, quien se encontraba al frente la organización cementera hasta mediados de 2020, incluso estaba catalogado por la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) con ficha roja, por lo que se unieron refuerzos a nivel internacional para dar con su captura.

Billy Álvarez aclaró mediante su mensaje que en los siguientes días publicará contenido para exponer su verdad respecto a las acusaciones que tiene en su contra, no sin antes dar a conocer que se encuentra afectado por la situación que vive la Cooperativa Cruz Azul en la actualidad.

Guillermo "Billy" Álvarez fue el director de la Cooperativa Cruz Azul desde 1988 hasta comienzos de 2020, cuando estallaron las acusaciones en su contra (Foto: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca, ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización para poder explicar por qué causas, en virtud de las circunstancias en las que me encuentro”, comenzó a describir el el mayor de los hermanos Álvarez Cuevas, quien estuvo al mando de la compañía por más de 30 años.

Posteriormente informó que no había podido salir públicamente para informar lo sucedido a su alrededor, por lo que dejó entrever que mediante próximos videos esclarecerá mejor su situación, además de mostrar su descontento por las acciones de protesta que han ocurrido en instalaciones de la Cooperativa Cruz Azul.

“No he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de mis hechos, porque toda esta circunstancia en la que se ha visto envuelta la organización, con sus diferentes plantas y en sus oficinas corporativas, no solamente duele, me apena”, explicó.

Guillermo Álvarez durante su etapa como presidente de la Cooperativa Cruz Azul (Foto: Cuartoscuro)

Guillermo Álvarez Cuevas continuó de la siguiente forma: “Verdaderamente se siente uno imposibilitado y ajeno a poder intervenir en alguna circunstancia que pudiera propiciar a llegar a mejores acuerdos y, sobre todo, tener una marcha operativa normal de la organización, que durante tantos años ha sido pilar de la industria de la construcción”.

“En posteriores grabaciones estaré, de acuerdo al desenvolvimiento de los hechos que hacia persona se desarrollen, podré estar informándoles oportunamente de cuáles son estas situaciones. Muchas gracias.”









*Información en desarrollo