Manny Pacquiao perdió las elecciones presidenciales en Filipinas: cuántos votos consiguió

La leyenda del boxeo Manny Pacquiao reconoció su derrota en las elecciones presidenciales de Filipinas, ganadas de forma aplastante por Ferdinand Marcos Jr, hijo del fallecido dictador homónimo de este archipiélago asiático. “Como boxeador y atleta, sé aceptar la derrota”, declaró en un video publicado en Facebook el martes por la noche. “Solo espero que aunque yo haya perdido esta pelea, mis compatriotas filipinos que están sufriendo ganen”, añadió.

El ex púgil de 43 años, que se presentó con la promesa de combatir la corrupción y las drogas y mejorar el nivel de vida de la población, deseó éxito al ganador, Marcos Jr., y le pidió que trabajara para “ayudar a los muchos pobres” del país. Los sondeos preelectorales daban pocas opciones de victoria al ex deportista y el pronóstico no falló.

En el recuento inicial, Pacquiao obtuvo unos 4 millones de votos (6,6%), quedando en tercera posición por detrás de Marcos Jr. y la liberal Leni Robredo. Sus principales críticos lo acusan de carecer de intelecto y de ser un frecuente ausente en el senado, lo que generó dudas sobre su capacidad para gobernar un país con 110 millones de habitantes.

El ex campeón mundial en seis categorías diferentes se inclinó por la política hace varios años y ya se ha desempeñado como senador y congresista. En septiembre pasado había anunciado su retiro del boxeo y poco después se declaró candidato a la presidencia. Profundamente admirado en Filipinas por su historia de niño callejero convertido en estrella internacional, su carrera en política es más controvertida por su apoyo a la sangrienta guerra contra las drogas del presidente saliente Rodrigo Duterte y su absentismo como parlamentario.

Una de las últimas apariciones más recordadas del ex campeón mundial fue su pelea contra Floyd Mayweather Jr. en mayo 2015. El filipino cayó ante Money por decisión unánime y perdió el título mundial de peso welter. Aquel combate se interpretó como el fin de su participación en los grandes eventos, pero no fue así.

La última pelea de Pacquiao se celebró en agosto de 2021 y contó con factores que alteraron los planes iniciales. El rival original del filipino iba a ser Errol Spence Jr. pero sufrió un desprendimiento de retina que obligó a buscar a un suplente. Ahí fue donde Yordenis Ugás entró en escena once días antes de la fecha pactada. En el contrato con Spence, se había pactado una pelea de revancha en caso de derrota, según informó ESPN, pero en el caso de Ugás, quien se llevó la victoria, el contrato no incluyó ninguna posibilidad de revancha.

