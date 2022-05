Mourinho rompió en llanto al clasificar con la Roma a la final de la Conference League: el motivo detrás de su emoción

El llanto de Mourinho tras clasificar a la Conference League

De la mano de José Mourinho, un entrenador que tiene un currículum plagado de títulos y es famoso por sus gestas a nivel europeo, la AS Roma se clasificó para la primera final de la historia de la UEFA Conference League, la competición de tercer orden que ha debutado esta temporada. Este hito provocó una enorme emoción en el DT portugués, quien rompió en llanto al término del partido.

A la Roma le alcanzó con un gol de Tammy Abraham en el minuto 11 para imponerse 1-0 al Leicester City en el Estadio Olímpico de la capital italiana (había igualado 1-1 en la ida en Inglaterra) para garantizarse su presencia en la final que se disputará el próximo 25 de mayo en Tirana, Albania.

Cuando sonó el pitazo final y el elenco italiano selló su pase a la final, Mourinho no pudo contener las lágrimas. El estratega luso de 59 años empezó a caminar hacia el túnel de vestuarios mientras estaba atento al cierre del encuentro y rompió en llanto al escuchar que el árbitro Srdjan Jovanovic decretó el final del encuentro.

Las declaraciones de Mourinho por su llanto en la Conference League

Mou aspira a añadir este nuevo título europeo a su palmarés –ya fue campeón dos veces de la UEFA Champions League (2004, 2010) y también alzó dos veces en trofeo de la Europa League– y en la rueda de prensa explicó por qué se emocionó tanto con el pasaje a la final.

“Lloré porque mi emoción es para todos los que aman este club. Este es un club gigante con una sala de trofeos que no se corresponde con su dimensión social. Este no es un título, es solo una final, pero sé lo que significa para ellos. He vivido y trabajado en esta ciudad 11 meses y sé lo que significa para ellos, siento lo que todos sienten”, explicó.

En la otra semifinal, el Feyenoord consiguió su billete a la definición que se jugará en Tirana al imponerse al Olympique Marsella de Jorge Sampaoli y aspirará a su cuarto título en competiciones europeas, tras haberse coronado en la Copa de Europa en 1970 y dos veces en la Copa UEFA (1974 y 2002). La Roma, por su parte, jugará apenas su cuarta final continental, la primera de la temporada 1990/91.

SEGUIR LEYENDO: