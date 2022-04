El conmovedor homenaje de Mourinho a Maradona en el Santuario de Diego en Nápoles

El entrenador de la Roma recordó al Pelusa en la previa del encuentro por la liga italiana

Napoli y Roma protagonizarán un encuentro crucial en la Seria A de Italia. El local (66) se encuentra tercero y a solo cinco puntos del líder Milan (71), que ya venció al Genoa por la fecha 33 del torneo italiano.

Por su parte, la Loba aparece en el quinto lugar (57), pero en caso de ganar quedará a solo tres unidades de la Juventus (63), que es el último equipo en lograr la clasificación a la Champions League. El duelo será este lunes, desde las 14 en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

Y justamente, Pelusa volvió a ser homenajeado en la ciudad napolitana. Esta vez, José Mourinho aprovechó su estadía en Nápoles y junto con la Roma le rindió tributo al mejor jugador argentino de todos los tiempos. La cuenta oficial del cuadro capitalino mostró un video con la visita del entrenador portugués al Santuario de Diego en Nápoles para dejarle un ramo de flores.

“Homenaje a Diego Armando Maradona”, fue el mensaje que publicó la cuenta de Twitter oficial de la Roma, junto a emojis de dos palmas unidas y un corazón rojo. En el video se lo puede ver a Mourinho escoltado por la policía local y en medio de aplausos, apreciando durante unos minutos el imponente Santuario en homenaje al Diez, quien brilló en Napoli en gran parte de la década del 80 y principios de los 90.

“El mundo nunca se olvidará de Diego. Me aseguré de que mi hijo sepa mucho de él, a pesar de haber nacido después. Y sé que mi hijo se asegurará de que sus hijos nunca se olviden quién fue Diego. Él nunca me llamaba después de una victoria, siempre después de una derrota o en momentos difíciles. Él me decía: ‘Mou, no te olvides que eres el mejor’. Extraño las llamadas de Diego. Tenía un gran corazón”, fue la frase que se viralizó de Mourinho en noviembre de 2020, pocas horas después del anuncio de la muerte de Maradona ese 25 a los 60 años.

Desde el fallecimiento de Pelusa, en Quartieri Spagnoli, Francisco Bosoletti renovó el Santuario del Diez y desde entonces se ha convertido en epicentro de encuentro de todos los devotos y fanáticos en el mundo del argentino.

“Está Diego, la persona. Y es a él a quien más extraño. Me arrepiento de no haber pasado más tiempo con él”, lamentó Mourinho en su momento al conocer la triste noticia de la muerte de Maradona.

SEGUIR LEYENDO: