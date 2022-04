Los cuatro impactantes goles de Francesco Totti en un partido de fútbol 8 que se hicieron virales

El ícono italiano mostró toda su calidad con cuatro goles

El talento no tiene edad para algunos ex futbolistas que decidieron colgar los botines pero que siguen practicando el deporte que aman de manera amateur. Francesco Totti demostró una vez más todo su talento a los 45 años de edad, dominando el mediocampo de su equipo de fútbol y anotando cuatro goles que la transmisión del torneo capturó. El ex capitán de la Roma milita en la Lega Calcio 8, con su equipo, el ‘Totti Sporting Club’.

El ídolo del Giallorossi anotó un póker y estuvo bien acompañado gracias a un doblete de Davide Moscardelli. Pero más allá de los nombres propios que generan temor en los oponentes, la situación de Totti no iba bien. Su equipo, de hecho, perdía por cuatro goles con un contundente resultado de 1-5. Sus cuatro anotaciones, sin embargo, le permitieron a él y a sus compañeros recuperar la extensa diferencia. Con una demostración de media distancia, Francesco venció la resistencia del arquero en múltiples ocasiones con impresionantes remates.

Luego de que el conjunto al que defiende corriera de atrás a lo largo del encuentro, el resultado final fue 6-6 y ambas escuadras repartieron puntos. La increíble igualdad entre el Totti Sporting Club y San Paolo fue documentada por las cámaras presentes en las canchas de sintético. Si hay algo que quedó claro es que el ex volante de la Roma sigue deslumbrando a propios y extraños incluso a los 45 años. Su actuación se volvió viral en las redes sociales rápidamente y generó una gran sensación de nostalgia para los hinchas del club en cual jugó en 786 oportunidades.

Francesco ya salió campeón del torneo Lega Calcio 8

A mediados de 2020, Totti también fue noticia por participar en otro torneo de fútbol amateur. El Lega 8 emula al Calcio italiano y del mismo participan futbolistas reconocidos ya alejados de la actividad profesional. En aquella ocasión, Il Capitano anotó una espectacular tanto de tiro libre para darle a su equipo el título y generar la euforia del resto de sus compañeros. Francesco ejecutó un potente disparo que alcanzó a desviarse en un jugador de la Lazio, el conjunto rival, y que sirvió para desorientar al arquero, que nada pudo hacer.

En la actualidad, el ícono de la Roma se encuentra distanciado de las funciones del club que ama. Luego del conflicto que tuvo en 2019, aseguró que “nunca” regresará al Roma mientras estén los propietarios estadounidenses, pero no le cerró la puerta a un retorno en un futuro si hay un cambio y un proyecto serio. De momento, sigue yendo al Estadio Olímpico como aficionado.

