“He vencido a todos los que he enfrentado”: la nueva amenaza de Dmitry Bivol a Canelo Álvarez

Dmitry Bivol confía en mantenerse invicto ante Canelo Álvarez (Fotos: Gettyimages)

Saúl Álvarez y Dmitry Bivol se encuentran a punto de entablar una de las peleas más relevantes en cada una de sus trayectorias profesionales. La T-Mobile Arena será el escenario del choque entre dos de los mejores exponentes a nivel mundial, donde el ruso pondrá a prueba su récord invicto y el título que lo enaltece como monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). A pesar de los reflectores y la fama de su oponente, el campeón de las 175 libras confía en vencer al mexicano.

“Ha demostrado que es uno de los mejores al estar activo y vencer a casi todos sus oponentes (...) Creo en mis habilidades. He vencido a todos los que he enfrentado en mi carrera. Creo que puedo vencer a Canelo también”, declaró Dmitry Bivol a la revista especializada en la disciplina, The Ring.

Información en desarrollo*