Por qué la FIFA volvió a sancionar a la Selección Mexicana

(Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

Los problemas para la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no terminan, luego de que la Selección Mexicana obtuviera su pase a la Copa Mundial de Qatar 2022, la FIFA compartió las sanciones a los países que compitieron en la última ronda clasificatoria a Qatar y entre ellas apareció el nombre de México.

Debido a los antecedentes que tiene el Tri con el máximo organismo de fútbol internacional, se pensó que los castigos estarían relacionadas al uso del grito homofóbico; sin embargo, no fue así y por problemas logísticos y el comportamiento de la afición en el Estadio Azteca fueron los nuevos causantes por las que la Femexfut desembolsará una gran cantidad de dinero.

La FIFA precisó que los castigos más recientes son a causa de los partidos de México vs Panamá, ante Estados Unidos y el México vs El Salvador, los cuales se jugaron en la Ciudad de México y el Tri fungió como local. Para el primero de ellos se catalogó como “mala conducta del equipo”, pues el inicio del partido se retrasó y no empezó a la hora que la Concacaf y FIFA lo tenían programado.

Para la segunda multa se consideró “el orden y seguridad en los estadios” pues a lo largo del clásico de la Concacaf, la afición azteca ingresó a las gradas del recinto deportivo con lasers de luz, los cuales se apreciaron en la cancha del estadio. Así que la FIFA penalizó dicha deficiencia de la seguridad por no haber impedido el uso de los artefactos de luz por los asistentes.

Y para el México vs El Salvador también se retrasó el inicio del partido, así que el organismo internacional de fútbol penalizó a la FMF por dicho incidente.





*Información en desarrollo