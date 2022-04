Oribe Peralta estalló contra las Chivas: “No me dejaron jugar”

Oribe Peralta condenó la falta de minutos con las Chivas a pesar de su disposición para jugar (Foto: Fernando García Carranza/ Cuartoscuro)

Oribe Peralta se consolidó como uno de los mejores delanteros de México en los últimos años. Aunque vivió torneos de gloria con el Club Santos Laguna y las Águilas del América, en su última etapa como futbolista de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara tuvo un paso discreto que lo llevó a retirarse al no renovar con los tapatíos. Aunque su edad generó dudas acerca de su rendimiento, el jugador confesó haber tenido disposición de sumar minutos en el terreno de juego, aunque el cuerpo técnico no lo dejó jugar.

“Era una espinita que tenía clavada. Sabía que no iba a ser lo mismo por el ritmo de competencia. No era la misma edad, pero después yo estuve al 100 por ciento, con toda la disposición de jugar y no me dejaron jugar. Siempre estuve disponible y jamás hubo una oportunidad”, declaró a los micrófonos del medio TUDN.

Con 35 años de edad, Peralta Morones atrajo los reflectores del futbol mexicano al protagonizar uno de los fichajes más polémicos en la historia. Luego de haber defendido los colores de las Águilas del América durante cinco años, la directiva confirmó su marcha del club hacia las Chivas, el acérrimo rival del equipo capitalino. La noticia fue cuestionada, pues ante el bajo rendimiento de su equipo, la afición del Rebaño dudó de la capacidad del Cepillo debido a su edad.

El último título que levantó Oribe Peralta fue con el América en el Apertura 2018 (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Aunque desde el arranque se posicionó como el jugador de experiencia que podría aportar a los más jóvenes, su papel dentro del terreno de juego no fue el esperado. En su primer torneo apenas sumó 15 apariciones, la mayor parte de ellas como revulsivo. Más tarde, para el torneo Guard1anes 2020 su participación se redujo a 13 ocasiones. No fue sino hasta el torneo Guard1anes 2021 cuando solamente fue requerido para cinco encuentros.

Contrario a la época con las Águilas, donde llegó a superar la marca de 150 goles, el Cepillo solamente consiguió hacerse presente en el marcador en dos ocasiones. A pesar de su baja tasa goleadora, el originario de Torreón, Coahuila, figuró como uno de los líderes en la nómina rojiblanca. De acuerdo con un tabulador supuestamente atribuido al salario de los jugadores en 2021, Peralta percibió MXN 28.6 millones al año.

A pesar de percibir el sueldo más alto de la plantilla, Oribe dio a conocer su incomodidad por no desempeñar un rol protagónico con su equipo en diversas ocasiones. Por medio de las redes sociales, algunos usuarios recordaban su paso por el Club Santos Laguna. A pesar de pertenecer a la institución rojiblanca, el artillero no se limitaba a interactuar con los aficionados bromeando con su posible regreso.

Oribe Peralta se colgó la medalla de oro en Londres 2012 con la Selección Mexicana (Foto: Paul Hanna/REUTERS)

Uno de los comentarios más significativos que llegó a realizar Peralta Morones fue cuando respondió a la invitación de un usuario que decía “Vente a Santos, acá te retiras campeón”. Sin miramientos, el entonces delantero del Rebaño aseguró que “sería el más feliz”, aunque minutos después borró el comentario de su perfil verificado de Instagram.

Acerca de los motivos que lo orillaron a regresar con las Chivas, a pesar de su edad, señaló que quiso tener una revancha con la institución luego de que estuvo cerca de debutar en la primera división a los 18 años de edad. Su talento lo catapultó al primer equipo, aunque el cambio de propietario y directiva fueron determinantes para que el joven jugador buscara su suerte con el Monarcas Morelia.

“Llegué en enero. Estaba Ruggieri, estuve entrenando con una tercera y me mandaron con el primer equipo donde estaba Oswaldo, Adame, Gusano Nápoles, Omar Bravo, Ramoncito (...) pensé que iba en serio, pero corren a Ruggieri y el equipo lo iban a vender, el cambio a Vergara. El que era dueño del equipo les dijo a los de Cesifut que me lleven porque si me quedaba no iban a pagar lo que costaba. Me liberaron, regresé a Torreón y me fui a Morelia. Entonces fue algo que ya había probado y tenía esa espinita clavada”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: