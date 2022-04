Zurdo Ramírez, el boxeador dispuesto a ser “gringo” para enfrentar a Canelo

Gilberto "Zurdo" Ramírez apelará a su doble nacionalidad para retar a Canelo Álvarez (Foto: Instagram@zurdoramirez/@canelo)

Gilberto Ramírez Sánchez, conocido como El Zurdo por su peculiar perfil en los ensogados, ha buscado ir tras los pasos de Saúl Álvarez para darle un impulso a su prometedora trayectoria profesional. Si bien el mejor libra por libra del mundo se ha negado a volver a sostener una reyerta con boxeadores mexicanos, el representado por Óscar de la Hoya echará mano de una estrategia que implique contar con la doble nacionalidad para volver realidad su aspiración.

“Yo creo que se puede dar esa pelea. Me estoy haciendo ciudadano americano y por qué no se puede dar esa pelea. Voy a tener dos nacionalidades y si él no quiere pelear con mexicanos entonces yo le voy a decir que soy gringo ahora”, declaró ante los medios de comunicación luego de la conferencia de prensa previa a su pelea contra el alemán Dominic Boesel en semipesado.

Días después de haber vencido a Callum Smith en el inicio de su conquista de las 168 libras, David Benavidez se convirtió en un candidato para encarar a Canelo Álvarez. Ante la posibilidad, el pupilo de Eddy Reynoso descartó la posibilidad luego de reiterar su negativa a volver a enfrentar a un boxeador mexicano. “Represento a México y no me gusta pelear con mexicanos. No le veo sentido. No me cierro a nada, pero ahora no me gustaría”, mencionó a Azteca Deportes.

A pesar de su decisión, una posible reyerta entre Canelo y Ramírez podría protagonizar una de las carteleras más importantes en los próximos años. Y es que cualquiera de los dos personajes que se imponga en la reyerta entre el Zurdo y Dominic Boesel afianzará su candidatura en las 175 libras para convertirse en el retador obligatorio por el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), es decir, el ganador de Saúl Álvarez y Dmitry Bivol.

Al respecto, El Zurdo declaró sentirse motivado ante la oportunidad de volver a competir para colgarse otro título mundial. La posibilidad podría tomar mayor fuerza toda vez que su promotor Óscar de la Hoya le prometió una pelea de título en los próximos meses. En ese sentido, aseguró que enfrentar al mejor libra por libra en las 175 libras:

“Es una motivación más porque es una pelea que la gente quiere ver. De la pelea entre Bivol y Canelo queremos que gane Canelo para que esa sea la siguiente pelea para mí también”, aseguró ante los micrófonos.

La última vez que Canelo enfrentó a un boxeador mexicano fue el 6 de mayo de 2017. En esa ocasión, la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, atestiguó la esperada pelea de exhibición entre Saúl y Julio César Chávez Jr. Luego de doce rounds, Álvarez se impuso a su rival por la vía de la decisión, aunque desde entonces cerró la puerta a retadores aztecas.

Los argumentos del Zurdo Ramírez

Aunque su trayectoria no ha tenido los mismos reflectores que la del tapatío, Ramírez Sánchez cuenta con una sólida trayectoria encaminada a igualar el récord de Floyd Mayweather Jr. Con 30 años de edad y 1.89 metros de estatura, El Zurdo de Oro se ha montado en 43 ocasiones al ring y no ha conocido la derrota. De igual manera, 29 de sus victorias han sido por la vía del nocaut.

En su palmarés figura la obtención del título mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 168 libras, al cual tuvo que renunciar para poder incursionar en el semipesado. Desde abril de 2019 figura en las 175 libras, donde ha vencido a Tommy Karpency, Alfonso López, Sullivan Barrera y Yunieski González, a todos ellos por la vía del cloroformo.

Su próximo reto será contra el alemán Dominic Boesel, a quien deberá superar el próximo 14 de mayo para asegurar su candidatura y pelear por su segunda corona mundial contra el ganador de Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol. La posible pelea con el tapatío podría esperar, pues antes encaminará la trilogía con Gennady Golovkin.

