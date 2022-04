Liga de Campeones de la Concacaf: Pumas mantiene un balance positivo contra equipos de la MLS

Mar 9, 2022; Foxborough, Massachusetts, USA; Pumas UNAM forward Juan Ignacio Dinenno (9) shoots the ball defended by New England Revolution defender Omar Gonzalez (3) during the first half at Gillette Stadium. Mandatory Credit: Paul Rutherford-USA TODAY Sports

Los Pumas de la UNAM encaran la final de la Liga de Campeones de la Concacaf en contra de Seattle Sounders en busca de su cuarto título internacional en la región. Los mexicanos mantienen hasta ahora una balance positivo en el historial de enfrentamientos ante equipos de la Major League Soccer de los Estados Unidos, con siete victorias, cuatro empates y únicamente dos derrotas.

A lo largo de la historia, los universitarios han chocado en trece ocasiones contras clubes estadounidenses, tres de ellas fueron contra conjuntos que hoy ya no existen y con fecha previa a la conformación de la MLS como se conoce actualmente: Sacramento Gold en 1980 y San Francisco Greek-American en 1989 (dos juegos).

Bajo la denominación de Copa de Campeones, Pumas, además de los antes mencionados, enfrentó al DC United en la edición de 2005 durante las semifinales del torneo. Los auriazules avanzaron en la serie al empatar a un gol en el primer juego y ganar por cinco a uno el segundo encuentro. Ya como Liga de Campeones, han mantenido duelos contra Houston Dynamo, Toronto, Dallas y New England. Contra el Seattle Sounders será la primera vez en que se enfrenten.

“El Sounders es un equipo protagonista de la MLS. Tiene buenos jugadores, un sistema que hace años trabajan y ha sido protagonista en las últimas seis temporadas en su liga. No es fácil mantener tanto tiempo una hegemonía y algo sólido como tiene Seattle. No es un equipo que se meta atrás, además de que sabe hacer buenos contragolpes porque tiene jugadores rápidos y talentosos. Ellos van a venir a ganar, no veo que sea un partido en el que se meta atrás”, dijo Andrés Lillini, técnico universitario en conferencia de prensa previo a la final de ida.

El primero de los dos juegos está programado para llevarse a cabo este miércoles 27 de abril a las 21:30 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El de vuelta, y definitorio, tiene como fecha el miércoles 4 de mayo a las 21:00 horas y tendrá como escenario el Lumen Field, casa de los Sounders.

“Va a ser una serie compleja para nosotros. Las estadísticas avalan a Seattle como un equipo fuerte. Debemos situarnos en lo que venimos haciendo, más allá del rival, hacer lo nuestro, tratar de doblegar con las situaciones que tenemos”, agregó el entrenador de Pumas. La escuadra estadounidense se presenta al compromiso con dos derrotas consecutivas en su torneo local, mientras que los del Pedregal llega exactamente con la misma estadística.

Un día antes de que el Club Universidad Nacional juegue la final de ida de la Concachampions contra Seattle Sounders, los aficionados alentaron para que los jugadores encaren su primer partido de título internacional en 17 años.

Historial de Pumas en Copa/Liga de Campeones de Concacaf

Concacaf 1980: Pumas vs Sacramento Gold 3-0.

Concacaf 1989: Pumas vs San Francisco Greek-American 2-2 y 5-1.

Concacaf 2005, semifinales: DC United 1-1 Pumas y Pumas 5-0 DC United.

Concacaf 2008-09, fase de grupos: Pumas 4-4 Houston, y Houston 1-3 Pumas.

Concacaf 2011-12, fase de grupos: Pumas 4-0 Toronto, Toronto 1-1 Pumas, Pumas 0-1 Dallas y Dallas 0-2 Pumas.

Concacaf 2022, cuartos de final: New England 3-0 Pumas y Pumas 3-0 New England (la serie se definió en penaltis a favor de los mexicanos 4-2).

Como representante de la Liga MX, los universitarios cargan con la responsabilidad de mantener la hegemonía histórica de México en la zona y es que, de las 57 veces que se ha disputado el torneo, un total de 37 han terminado en las vitrinas aztecas, es decir, el 64.9%. De hecho, existe una racha vigente de campeones mexicanos de forma consecutiva.

Durante los últimos 17 años no existe un campeón fuera de la nacionalidad tricolor. En 2005 es el último antecedente de un conjunto extranjero levantando el título de campeones.Fue el Saprissa de Costa Rica y justamente se lo ganó a los Pumas de la UNAM.

