La foto de Faitelson, Brozo y José Ramón como “futbolistas” que causó sensación

Uno de los programas que marcaron época en la televisión deportiva mexicana fue el de Los Protagonistas, uno de los pioneros en análisis, entretenimiento y debate alrededor de los deportes y que estaba comandado por José Ramón Fernández.

Aquel equipo de TV Azteca causó sensación desde finales de la década de los noventa y comienzos del 2000, por lo que para muchos de sus seguidores más fieles les causó alegría una fotografía compartida por David Faitelson, uno de los pilares de aquel equipo de comentaristas.

El ahora analista de ESPN subió una imagen en donde se observa a una gran parte de aquel equipo junto a otros miembros del canal en aquel entonces, donde destacan los nombres de José Ramón Fernández, Víctor Trujillo Brozo, Roberto Gómez Junco, André Marín y Antonio Moreno.

El comentarista deportivo se puso nostálgico y le dedicó algunas palabras hacia aquel equipo, pues lo consideró como “uno de los mejores” a pesar de las polémicas que giraron alrededor de varios personajes.

“La prueba de que yo “sí jugué”… Quizá no tendríamos el reconocimiento del americanismo; quizá no seríamos el “equipo favorito” de la 4T y quizá la comunión de nuestro vestidor no haya sido la mejor de todas, pero de que jugábamos, jugábamos…”

En la fotografía se observa a David Faitelson en la esquina superior izquierda, todos con un uniforme deportivo de TV Azteca, justo antes de disputar un partido amistoso durante la primera década del 2000.

En entrevista con Infobae México, José Ramón Fernández compartió algunos de los detalles de aquel programa que marcó historia y conformó una base de periodistas y analistas consagrados.

Respecto a la idea para que surgiera el programa a mediados de 1985, alrededor del Mundial de México 1986, Joserra platico sobre el momento en que vio el espacio para crear este tipo de show.

“Yo me daba cuenta que la gente, por el trabajo, por sus horarios, por muchas cosas, no veía el evento completo, no veía los Juegos Olímpicos, los Mundiales, y esperaba el resumen de la noche”, comenzó a describir Fernández.

“Era muy amigo, y lo sigo siendo, de César Luis Menotti y él hablaba mucho que en los mundiales de futbol había tres posibilidades para los equipos: el que era invitado a un mundial por la zona geográfica en donde jugaba, los equipos con posibilidades de dar la sorpresa y ganarle a algún grande, y los protagonistas, decía protagonistas, que siempre eran los mismos. Entonces yo tomé esa palabra de protagonistas y al poner “los” envolví a toda la gente que trabaja en mundial, en un programa de televisión, pero que además es parte de ese mundial porque es el público que lo ve, que va a los estadios, que goza”.

José Ramón Fernández no viajó a Italia 90 por problemas con Televisa

El principal de los objetivos era batir el dominio de Televisa y el monopolio que tenían en los medios, por lo que Los Protagonistas llegaron con la bandera referencia, siempre con la versatilidad de llegar a familias, dar comedia, análisis y deporte.

“(José Ramón) Fue el primero que colocó comediantes en el deporte, mujeres en el deporte. Entonces es un adelantado a su época”, comentó Enrique Garay, quien solía cubrir atletismo en los Olímpicos a Infobae México.

De esta forma se recordó una de las programaciones que marcaron una época en la televisión deportiva mexicana y que, a pesar de los años, se mantienen vigentes en distintos medios deportivos.

