“Nos gustaría tenerlo”; Corona se pronunció sobre la situación de Javier Hernández en Selección Mexicana

Foto: @jesustecatitoc / IG - @ch14_ / IG.

La ausencia de Javier Hernández en la Selección Mexicana continúa dando de qué hablar. Esta vez fue el extremo del Sevilla, Jesús Tecatito Corona quien se pronunció al respecto y aseguró que un elemento como el exChivas no sobra en ningún equipo. Chicharito es el máximo goleador histórico del Tri y ha participado en tres Copas del Mundo.

“Obviamente que a un jugador como él, que es muy bueno, nos gustaría tenerlo porque es el máximo goleador de la Selección, tiene mucha experiencia, es una buena persona. Pero el llamarlo o no, no es tema de nosotros. ¿Que lo respetamos? Sí, mucho, pero no nos corresponde”, dijo Corona en entrevista para TUDN.

Hernández se encuentra borrado del combinado nacional desde hace más de dos años. Su última convocatoria con el conjunto de Gerardo Martino fue en septiembre de 2019. Los motivos de su ausencia no están del todo claros, pero en el entorno tricolor se maneja que se debe a actitudes tomadas por el delantero durante su estadía en el equipo.

Foto de archivo, el mexicano Javier "Chicharito" Hernández en una sesión de entrenamiento previa a un partido contra Trinidad y Tobago. Ciudad de México, México, 3 de octubre de 2017. REUTERS/Daniel Becerril

Con la Copa del Mundo de Qatar 2022 en puerta, surgen los cuestionamientos y dudas sobre quiénes conformarán la lista de jugadores que asistirán. Uno de ellos, respecto a Hernández puesto que su buen rendimiento en el LA Galaxy de la Major League Soccer en los Estados Unidos, ha hecho preguntarse a analistas y expertos sobre las justificaciones de no tener a un delantero de sus capacidades en el Tri.

Chicharito ha sido un futbolista habitual en los equipos mundialistas de México. Su primera presentación fue en Sudáfrica 2010 en donde se destacó como una de las figuras del conjunto. La segunda en Brasil 2014 y la más reciente en Rusia 2018. En todas las ediciones ha conseguido marcar por lo menos un gol (Francia, Argentina, Croacia y Corea del Sur son los rivales a los que le ha anotado).

A sus 33 años de edad, Hernández ha asegurado en más de una ocasión sobre su apertura e intención de volver a vestir la casaca mexicana. El futbolista ha declarado que mientras exista la posibilidad, seguirá pujando por ser seleccionado nacional.

Mexico's forward Javier Hernandez celebrates their first goal during the Russia 2018 World Cup Group F football match between Germany and Mexico at the Luzhniki Stadium in Moscow on June 17, 2018. / AFP PHOTO / Yuri CORTEZ / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS

“Como todo jugador elegible trataré de hacerlo de la mejor manera posible en mi club, en mi institución, como siempre me lo enseñaron mi padre y mi abuelo. Así que voy a seguir haciéndolo de la mejor manera. Voy a seguir trabajando. Mi cabeza está cien por ciento en este proyecto. Obviamente si llega algún llamado, bienvenido sea. Si yo no quiero estar en la selección ya me hubiera retirado”, sostuvo.

La Selección Mexicana tiene asegurados por lo menos nueve partidos ante de viajar a Qatar para disputar la Copa del Mundo. Con Guatemala como el primer rival, el 27 de abril comienza la actividad tricolor de cara a la justa mundialista. Entre los oponentes a los que se enfrentará, están además Nigeria, Uruguay, Ecuador y Paraguay por compromisos amistosos.

Luego, por duelos del grupo A en la Liga de Naciones de la Concacaf, México chocará con Jamaica y Surinam por partida doble. De clasificarse, estarían en puerta la semifinal y final del torneo, pero estas instancias están programadas para jugarse hasta 2023.

