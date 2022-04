Nuevo capitulo del escándalo con el piloto ruso acusado de hacer un saludo nazi en el podio: le retiraron la licencia para correr

El saludo nazi del piloto Artem Severiukhin

La imagen recorrió el mundo y generó repudio en el medio del conflicto bélico que sigue vigente en Ucrania tras la invasión de las tropas de Vladimir Putin. Un joven piloto de 15 años llamado Artem Severiukhin, nacido en Rusia, fue apuntado por hacer un presunto gesto nazi en el podio tras ganar el campeonato europeo de la FIA Karting Championship, que se llevó a cabo en la ciudad portugesa de Portimão.

En el video se puede ver al piloto ruso de karting golpearse el pecho y luego extender su brazo haciendo el tradicional saludo fascista. Es más, a los pocos segundos, comienza a reírse a carcajadas mientras se entona el himno de Italia, la bandera del país bajo la que compite dado que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió quitar la insignia rusa como medida por la guerra en Europa.

Frente a este escenario, la que tomó una drástica medida fue la federación italiana de automovilismo. La entidad aclaró que le retiró la licencia a Severiukhin. “Mientras se celebra la reunión extraordinaria del Consejo de Deportes del Automóvil Club de Italia -convocado para tomar medidas urgentes tras el abominable e inaceptable gesto del kartista ruso Artem Severyukhin, en el podio de la carrera europea de karting júnior en Portimao (Portugal)- Aún en trámite, se sabe que el propio Ejecutivo ha decidido retirar de inmediato la licencia deportiva de Severyukhin y, al mismo tiempo, la remitió a la Justicia Deportiva para que evalúe la definición de nuevas sanciones que sean de su competencia”, indicó la primera parte del reporte publicado por la ACI.

“Medidas ineludibles, ya que, con su gesto temerario, Severyukhin ha mostrado una falta de respeto no solo a los valores universales que siempre han inspirado todo deporte, sino también a la humanidad, la dignidad y la convivencia civil”, agregó el comunicado.

Acto seguido, la federación azzurra explicó cómo el piloto ruso pudo competir bajo su bandera. “Severyukhin había obtenido la licencia italiana, tal y como exige el reglamento de la FIA, que deja a los jóvenes conductores de todas las nacionalidades la más amplia libertad de circulación entre las federaciones internacionales, para permitirles crecer profesionalmente en esas Países -como Italia- que tienen una gran tradición en cuanto a formación en automovilismo y formación de pilotos para la profesionalidad”.

Y aclararon: “Nuestro país, en particular, siempre ha sido el más importante del mundo en lo que respecta a la práctica del karting, como lo demuestra el hecho de que solo en el año 2021, 355 pilotos extranjeros, de las más variadas nacionalidades, obtuvieron la licencia deportiva italiana para esta disciplina”.

El saludo que generó repudió en el ambiente del automovilismo

Una vez que se dieron a conocer las imágenes del podio que incluyeron el provocativo gesto de Severyukhin, la FIA abrió una investigación sobre lo ocurrido en el mundo del karting.

“La FIA confirma que ha iniciado una investigación inmediata sobre la conducta inaceptable del Sr. Artem Severiukhin en la categoría OK, durante la Ronda 1 del Campeonato Europeo de Karting FIA 2022 en el Kartódromo Internacional do Algarve en Portugal. La FIA comunicará en breve los pasos adicionales que se tomarán en este caso”, anunció el organismo que rige los destinos del automovilismo en el planeta.

Seguido a esto, el equipo para el que el joven ruso corría, Ward Racing, anunció su expulsión ya que consideró que su actitud fue “una manifestación de comportamiento antideportivo, una violación inaceptable del códice ético y moral del deporte”.

En el medio de la polémica, Severiukhin utilizó sus redes sociales para desligarse de que el gesto que hizo en el podio tenía relación con un fanatismo por el nazismo. “Me gustaría disculparme por lo que sucedió ayer en el Campeonato Europeo de Karting. De pie en el podio, hice un gesto que muchos percibieron como un saludo nazi. Pero eso no es cierto, nunca apoyé el nazismo y lo considero uno de los crímenes más terribles contra la humanidad. No puedo explicar cómo sucedió todo lo demás. Sé que es mi culpa, sé que soy estúpido y estoy listo para ser castigado. Pero por favor, comprendan que yo no apoyó al nazismo ni al fascismo con este gesto”.

