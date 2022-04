Escándalo con un piloto ruso de 15 años que hizo un presunto saludo nazi en el podio: lo expulsaron del equipo y la FIA abrió una investigación

El saludo nazi del piloto Artem Severiukhin

Todo el mundo del automovilismo quedó perplejo al ver las imágenes que muestran a un joven piloto llamado Artem Severiukhin, quien solamente tiene 15 años, hacer un presunto saludo nazi este fin de semana durante su aparición en el podio por consagrarse ganador del campeonato europeo de la FIA Karting Championship, que se llevó a cabo en la ciudad portugesa de Portimão.

En las imágenes que se hicieron virales a través de las redes sociales se lo ve a Severiukhin, quien obtuvo una licencia italiana para competir tras las sanciones impuestas a los deportistas rusos por la guerra de Ucrania, golpearse el pecho y luego extender su brazo haciendo el tradicional saludo fascista. Inmediatamente después, el joven competidor suelta una carcajada en complicidad con gente del público.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha emitido rápidamente un comunicado sobre el hecho, en el que asegura que abrió una investigación ante la “inaceptable conducta mostrada por el piloto ruso Artem Severiukhin”.

“La FIA confirma que ha iniciado una investigación inmediata sobre la conducta inaceptable del Sr. Artem Severiukhin en la categoría OK, durante la Ronda 1 del Campeonato Europeo de Karting FIA 2022 en el Kartódromo Interacional do Algarve en Portugal. La FIA comunicará en breve los pasos adicionales que se tomarán en este caso”, reza el comunicado que difundió el organismo.

Artem Severiukhin decidió disculparse con un video en inglés y otro en ruso publicados en su cuenta de Instagram. En su mensaje, asegura que no defiende las ideas nazis: “Me gustaría disculparme por lo que sucedió ayer en el Campeonato Europeo de Karting. De pie en el podio, hice un gesto que muchos percibieron como un saludo nazi. Pero eso no es cierto, nunca apoyé el nazismo y lo considero uno de los crímenes más terribles contra la humanidad. No puedo explicar cómo sucedió todo lo demás. Sé que es mi culpa, sé que soy estúpido y estoy listo para ser castigado. Pero por favor, comprendan que yo no apoyó al nazismo ni al fascismo con este gesto”.

Artem Severiukhin fue expulsado de su equipo por el saludo fascista en el podio (@artem.severiukhin)

No obstante, fue demasiado tarde. El equipo Ward Racing anunció su expulsión: “Ward Racing condena las acciones personales del piloto Artem Severyukhin durante la ceremonia de entrega de premios el 10 de abril de 2022 en los términos más enérgicos posibles, ya que las considera una manifestación de comportamiento antideportivo, una violación inaceptable del códice ético y moral del deporte. Basado en estas consideraciones, Ward Racing no ve ninguna posibilidad de cooperación continúa con Artem Severyukhin y continuará con la rescisión de su contrato de carreras. Finalmente, Ward Racing quisiera disculparse con aquellos que resultaron heridos o angustiados por el evento”.

