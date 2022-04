Andrés D’Alessandro anunció su retiro del fútbol: cuándo jugará su último partido en Inter de Porto Alegre

El futbolista jugará su último partido en el Inter de Porto Alegre

El próximo 17 de abril, sólo dos días después de cumplir 41 años, Andrés D’Alessandro jugará su último partido como futbolista profesional. Así lo anunció el Cabezón a través de un video que se difundió en la cuenta oficial del Inter de Porto Alegre, club al que regresó a principios de año para cumplir su tercer ciclo en el fútbol de Brasil.

“Hola torcedor colorado. Acá D’Ale. Posiblemente sea la última vez que esté hablando con ustedes como atleta, con el manto colorado en mi cuerpo. Quería pedirles que el día 17 de abril, en el juego de la segunda fecha del Brasileirao. en nuestra casa, en el Beira Río, contra Fortaleza, puedan estar en un momento que para mí va a ser muy importante en mi carrera dentro del club, en estos 14 años del Inter, y un momento muy importante en mi vida, en nuestra relación”, dijo D’Alessandro en la primera parte de las imágenes que se grabaron en las tribunas del Beira Río.

El conjunto de Porto Alegro presentó el partido despedida de D’Alessandro como La Última Boba, la jugada que patentó Andrés, que incluye una doble pisada con amague. Hay que recordar que dicho gesto técnico fue bautizado de esta manera por Eduardo Coudet cuando Chacho era su compañero en River.

El zurdo, de una extensa carrera que se inició con la camiseta de River Plate y que luego siguió por el fútbol alemán en el Wolfsburgo (2003-2007), también tuvo pasos por Inglaterra (Portsmouth F. C.), en la liga española (Real Zaragoza), San Lorenzo de Almagro, Nacional de Montevideo y un breve regreso a los Millonarios en 2016.

“Va a ser el último partido de mi carrera, mi último partido en Beira Río. Me gustaría compartirlo con ustedes. La gente compartió tantos momentos buenos, títulos, conquistas, momentos no tan buenos. Pero todo fue con la base del respeto, de empatía, que la gente creó, y del cariño que tengo por ustedes. Más nada, me gustaría compartir ese momento con ustedes. Agradezco por todo el cariño recibido en todos estos años y espero que podamos estar juntos en ese partido”, concluyó el jugador argentino.

D'Alessandro anunció su retiro del fútbol

La historia de D’Ale con la camiseta roja marca la importancia que tuvo su paso por uno de los clubes más relevantes del fútbol brasileño. En Inter logró 12 campeonatos: ocho de ellos fueron estaduales y cuatro internacionales, entre los que se destacan la obtención de la Copa Sudamericana 2008 y la Libertadores de 2010, la segunda en la historia de la institución.

D’Alessandro dejó su huella en el conjunto de Porto Alegre con 56 goles y 74 asistencias. Pero más importante aún, se retirará del fútbol como el segundo jugador con más partidos en la historia del Inter con 524 presentaciones.

