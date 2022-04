La lapidaria frase del entrenador del Chelsea tras la caída ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League

Para Thomas Tuchel la serie ante el Real Madrid está liquidada (REUTERS/Tony Obrien)

El Chelsea es el actual campeón de la Champions League y del Mundial de Clubes, pero este miércoles recibió un duro golpe en medio de su intento de defensa del título europeo. La derrota 1-3 de local ante el Real Madrid lo complicó de cara a la revancha y el entrenador del conjunto londinense dejó una sorpresiva declaración en la conferencia de prensa.

Al ser consultado por la llave, el DT alemán sentenció que “no, no está viva. Desde el parón internacional no hemos encontrado nuestro ritmo. Tenemos que recuperarlo. No podemos pensar en el Bernabéu, hay que pensar en el sábado, porque con este nivel no podemos pensar que esté viva. Estoy más preocupado por el Southampton que por el Real Madrid, porque es lo que tenemos antes ¿Cuántos equipos en el mundo consiguen remontar esto? ¿Conseguir tres goles? No es realista”.

Respecto de las modificaciones, indicó que “cambié la formación porque teníamos que elevar el nivel y así creía que podíamos hacerle daño, pero cometimos un grave error después de tres minutos. No tengo explicación, porque antes del parón estábamos en una buena racha y jugábamos a gran nivel. No hemos cambiado nada, pero hemos encajado siete goles en dos partidos. Es alarmante. Las decisiones individuales han estado muy lejos de nuestro nivel tras el 1-2″.

Aunque lo que más le preocupa es la seguidilla de encuentros que se le vienen: “Estoy sorprendido por el número de partidos que hemos jugado en 2022. Somos los que más hemos jugado junto al Liverpool y somos los únicos que no tenemos cinco cambios. El calendario no es nuestro amigo en esta parte de la temporada”.

Más allá de las expresiones del entrenador germano, cabe recordar que el club inglés pasa por una delicada situación económica ante su inminente venta, por la salida de su ex propietario, el oligarca ruso Roman Abramovich, que compró un club turco según medios de ese país. Su dimisión fue por las sanciones que le impuso el Reino Unido por sus vínculos con Vladimir Putin, quien ordenó la invasión de Rusia a Ucrania. Aún la entidad británica no tiene dueños y este martes se informó que los jugadores del plantel debieron pagar el combustible para los traslados del equipo.

Más allá de este panorama extra deportivo, el Real Madrid dio otra muestra de jerarquía en la presente Champions al vencer al vigente campeón en su casa. Otra vez Karim Benzema fue su gran figura con un triplete. El descuento de Kai Havertz no le alcanzó al equipo dirigido por Tuchel y los españoles sacaron una ventaja que los perfila para poder clasificarse a las semifinales.

El encuentro de vuelta será el próximo martes en el Estadio Santiago Bernabeu y el panorama indica que el equipo merengue es firme candidato a avanzar y quedarse con otro trofeo, que sería el número 14 en el principal certamen de clubes del Viejo Mundo.

