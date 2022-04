“El Salón de la Fama cometió un error al honrar a Manu Ginóbili”: un periodista norteamericano criticó la elección del argentino

Ben Maller opinó por qué estuvo mal la inducción del argentino

Emanuel Ginóbili hizo historia al recibir uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. El argentino fue elegido para ingresar al Salón de la Fama del básquet. Sin embargo, esta noticia generó revuelo dentro de Estados Unidos.

El periodista Ben Maller, en su programa en Fox Sports Radio, sentenció que el Basketball Hall of Fame cometió un error al incluir al bahiense de 42 años en su selecta lista de deportistas.

“El Salón de la Fama cometió un error al honrar a Manu Ginóbili. Nada en su contra. Escuché que es un buen tipo. Era un buen jugador; simplemente no es un miembro del Salón de la Fama. Mi teoría sobre el Salón de la Fama es acertada. Tienen estándares extremadamente bajos para la admisión”, sentenció sin rodeos al referirse al cuatro veces campeón de la NBA durante sus exitosas 16 temporadas (del 2002 al 2018) defendiendo la camiseta de los San Antonio Spurs.

El ex basquetbolista de la franquicia texana (la institución decidió retirar la camiseta número 20 en su honor), será distinguido junto a los ex jugadores Tim Hardaway y Swin Cash, además de los ex entrenadores George Karl y Bob Huggins a inicios de septiembre en la sede del Salón de la Fama en Springfield, Massachusetts.

El momento que Ginóbili se entera que ingresó al Salón de la Fama

Ginóbili, quien participó en dos oportunidades en el Juego de las Estrellas de la NBA (2005 y 2011), conquistó nueve medallas con la Argentina, entre las que se destacan la medalla de oro de Atenas 2004 y la plateada en el Mundial de Indianápolis 2002. En la siguiente edición olímpica, en Beijing 2008, se quedó con la presea de bronce. Dentro de su laureado curriculum también sobresalen 1 Liga Italia, 2 MVP Liga Italia, 2 Copa Italia, 1 MVP Copa Italia, 1 Euroliga, 1 MVP Final Four Euroliga y el premio al 6° Hombre del Año en la liga estadounidense.

“Tiene que haber algunos requisitos para estar en el Salón de la Fama. Como un jugador de la NBA, ¿cuántos premios MVP tuvo Manu Ginóbili? El mismo número que vos y que yo tengo. Estamos empatados con Manu Ginóbili. Capaz terminó en el top 5, ¿cuántos top 5 tuvo en sus 14, 15 años de carrera para el premio al MVP? ¡Ninguno! ¡Ni uno! El mismo número que vos y yo. Okay, capaz fue un jugador All-NBA. Estoy seguro que estuvo en el primer equipo All-NBA. Dejame chequear mis notas, no. No estuvo en el primer equipo All-NBA. Qué tal segundo equipo, tiene que haber estado en el segundo All-NBA como un jugador del Salón de la Fama”, atacó el locutor radial.

El análisis de Maller no se detuvo, al luego afirmar: “En algún punto tenés que ser primero o segundo equipo para estar en el Salón de la Fama. No, no. No fue parte del segundo equipo All-NBA. Capaz fue un jugador defensivo, como Dennis Rodman. Dominador defensivo. Defensor del año, ¿ganó el premio Manu Ginóbili? No. ¿Qué tal en el primer equipo defensivo? Tiene que haber sido parte del primer equipo defensivo en algún momento, ¿no? No, no. Ginóbili no estuvo en ningún primer equipo. ¿Qué tal segundo equipo defensivo de la NBA? No, no”.

“Ginóbili fue suplente en el 70% de los partidos, 67% de los partidos. Debe haber ganado siete u ocho premios al sexto hombre del año. Al menos cuatro o cinco. No, sólo uno. Una vez sexto hombre del año. All-star dos veces, dos. Sólo eso”, concluyó.

La cadena Kens5, por su parte, aporta que estas declaraciones no fueron bien vistas dentro de los habitantes y fanáticos de San Antonio, quienes no duraron en mostrar su repudio en las redes sociales.

Durante su paso por la NBA, Manu acumuló 14.043 puntos, 4.001 asistencias, 3.697 rebotes y 1.392 robos, además de ser nombrado dos veces para el Tercer equipo de la NBA (2008, 2011).

SEGUIR LEYENDO: