Manu Ginóbili se emocionó tras ser elegido para el Salón de la Fama: “Son cosas que nunca soñás”

No hacen falta más reconocimientos para colocar a Emanuel Ginóbili entre uno de los deportistas más importantes de la historia de Argentina, pero sin dudas que la noticia que se conoció en las últimas horas aporta otro grano de arena para edificar la imagen de la leyenda: fue elegido para ingresar al Salón de la Fama del básquet y el jugador argentino expresó su emoción a través de las redes sociales.

Minutos después de que la cuenta del Basketball Hall of Fame hizo oficial una noticia que se había filtrado horas antes, el ex jugador argentino de 42 años utilizó su cuenta de Twitter para abrir su corazón: “Otra de las cosas que nunca soñás cuando empezás a picar la pelotita naranja! Gracias a todos los que me acompañaron en este camino”.

El mensaje va acompañador del anuncio oficial, que se hizo con una fotografía de Manu Ginóbili con uno de los cuatro trofeos de campeón de la NBA que ganó durante su etapa en los San Antonio Spurs, donde estuvo 16 temporadas (2002-2018).

Este galardón que recibió el basquetbolista bahiense, quien se retiró el 27 de agosto de 2018, es un enorme reconocimiento mundial a su trayectoria. Manu, además de conquistar cuatro anillos con los Spurs (2003, 2005, 2007 y 2014), la franquicia que retiró su legendario dorsar número 20, también el gran emblema de la Generación Dorada en la selección argentina.

Ginóbili, quien participó en dos oportunidades en el Juego de las Estrellas de la NBA (2005 y 2011), conquistó nueve medallas con la Argentina, entre las que se destacan la medalla de oro de Atenas 2004 y la plateada en el Mundial de Indianápolis 2002. En la siguiente edición olímpica, en Beijing 2008, se quedó con la presea de bronce.

Ahora es uno de los cinco nuevos integrantes del Salón de la Fama del básquet: lo acompañan los ex jugadores Tim Hardaway y Swin Cash, además de los ex entrenadores George Karl y Bob Huggins.

