“Messi ahora es el abuelo del bosque”: la dura crítica de una leyenda de Polonia tras el sorteo del Mundial

Antoni Piechniczek, que hizo historia con Polonia en España 1982, fue crítico del nivel de Lionel Messi (Photo by Peter Robinson - PA Images via Getty Images)

Todas las selecciones clasificadas al Mundial de Qatar 2022 ya conocen a la perfección el camino que deberán sortear para levantar el ansiado trofeo. El destino deparó que Argentina sea el cabeza de serie del Grupo C, donde enfrentará a Arabia Saudita, México y Polonia.

De esta manera, Lionel Messi y Robert Lewandowski, dos de los grandes favoritos del último Balón de Oro, se verán las caras el 30 de noviembre en el 974 Stadium. Palpitando este prometedor encuentro, Antoni Piechniczek, seleccionador polaco durante el mundial de España 1982, lanzó un polémico análisis sobre el presente del rosarino.

El seleccionador que llevó a su país a un histórico tercer puesto en la Copa del Mundo sentenció en diálogo con NaTemat que la Pulga es “el abuelo del Bosque” y que incluso Lionel Scaloni podría ponerlo como suplente en Qatar.

“Estoy interesado en este choque, aunque reconozco que me hubiera interesado más este duelo si Lionel Messi hubiera tenido cinco o seis años menos. O si era un compañero de Lewandowski. Podemos estar emocionados con tal competencia, pero seamos honestos... Messi ahora es el ‘abuelo del bosque’. Este ya no es el futbolista que era hace apenas unos años. No se sabe completamente qué papel jugará en la Copa del Mundo en Qatar”, el estratega de 79 años, quien también fue el seleccionador de Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

Según Antoni Piechniczek, Lionel Messi podría ser suplente en el Mundial de Qatar (REUTERS/Diego Vara)

Aunque el 10 viene de ser el goleador de la Albiceleste en las Eliminatorias Sudamericanas junto a Lautaro Martínez y de ser clave para ganar la Copa América en Brasil 2021, el DT puso en duda el rol del hombre del PSG en el Mundial: “Es posible que el entrenador decida ponerlo en el banquillo con la forma actual de Messi. Para no asustar a otros jugadores jóvenes de la selección argentina puede desempeñar un papel como Zlatan Ibrahimović en la selección sueca. Jugando los últimos 15-20 minutos del partido, entrando como suplente”.

“Puede suceder que Messi juegue un torneo sensacional. Esto no lo sé, pero no se puede descartar esta opción, porque en el fútbol siempre hay sorpresas. Sin embargo, viendo cómo luce con los colores del Paris Saint-Germain, no es el mismo Messi de antes”, concluyó sobre el punta de 34 años, que en la actual temporada marcó 7 goles y brindó 11 asistencias para el conjunto de la capital francesa.

Por otra parte, se mostró conforme con la zona que le tocó a la Selección de Polonia: “Es difícil para mí no estar contento. Este es un grupo a nuestro alcance. Creo que podemos ser optimistas sobre el hecho de que tenemos la oportunidad de clasificar para la siguiente ronda. Estoy hablando únicamente de posibilidades. No podemos perdernos en pensar que la Copa del Mundo aún no ha comenzado, y que ya hemos derrotado a estos oponentes”.

SEGUIR LEYENDO: