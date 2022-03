Golfistas mexicanos celebran inclusión de Lorena Ochoa en el Salón de la Fama de la LPGA

Lorena Ochoa y Gaby López. Foto: Twitter @LorenaOchoaR

La mexicana Lorena Ochoa fue integrada al Salón de la Fama de la Ladies Professional Golf Association (LPGA) luego de una modificación en las normas internas de la organización que le permitió cumplir con el requisito. Ya no es obligatorio haber tenido una trayectoria de al menos diez años en el circuito, por lo que la tapatía, con sus casi ocho, fue finalmente merecedora del reconocimiento.

Ante ello golfistas como Abraham Ancer, Carlos Ortiz y Gaby López, no tardaron en felicitar a la tapatía y celebrar que la LPGA por fin la incluyera entre sus más grandes exponentes. Los tres, vigentes en el deporte, coincidieron que Ochoa fue el ícono a seguir e inspiración para convertirse en lo que hoy son.

“Pues pude entrar a ese grupo tan selecto de amigas, jugadoras que brillaron mucho a lo largo de su carrera. Es un sentimiento muy diferente y especial, porque para mí la LPGA es una familia. Quiero agradecer mucho a todos los que me han acompañado en este camino y estoy muy emocionada”, dijo Lorena para Milenio tras a darse a conocer el hecho.

Lorena Ochoa. Foto: Twitter @LorenaOchoaR

La golfista estuvo por poco más de siete años en el máximo circuito del deporte. En ellos logró 27 victorias dentro del LPGA Tour. Su debut profesional quedó registrado en mayo de 2002 cuando fue invitada a disputar el Welch’s/Circle K Championship donde finalizó en la quinta posición. Su lugar en la LPGA lo obtuvo en 2003 y se convirtió en la segunda mexicana en hacerlo.

”Impresionante la carrera que tuvo, aunque fue corta. Sé que tenía mucho más en el tanque por regalarnos. Todo lo que hizo en el poco tiempo que jugó fue espectacular y fue alguien que me motivó demasiado en lo personal. Nos enseñó a darnos cuenta de que podemos llegar a lo más alto del ranking mundial y no verlo como algo muy lejano o un sueño. La felicito muchísimo porque es más que merecido”, expresó Abraham Ancer.

Ochoa fue la número uno en abril de 2007 y se mantuvo ahí por 158 semanas consecutivas. Su retiro, en 2010, significó el fin de esta racha. En el deporte mexicano, es considerada como la mejor golfista de todos los tiempos.

Lorena Ochoa. Foto: Twitter @LorenaOchoaR

El mexicano de 30 años de edad, Carlos Ortiz dijo al respecto: ”Ha sido un ejemplo no solo como golfista, sino también como persona. Me inspiró bastante, porque me tocó verla convertirse en la mejor jugadora de la universidad, luego profesional y luego número uno del mundo”.

Gaby López, quien se sabe mantiene un estrecha relación con Lorena Ochoa, consideró su inclusión en el Salón de la Fama como un hecho histórico para todo México. ”Es un sueño hecho realidad para todo el país. Nos ha dejado un legado impresionante dentro y fuera del campo de golf. Es una excelente jugadora y aún mejor persona. Soy muy afortunada de haberla tenido a mi lado como amiga y como mentora”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: