Faitelson comparó golpe de Will Smith con el de Cuauhtémoc Blanco: “Hay niveles”

Faitelson recordó el día que Cuauhtémoc Blanco lo agredió y lo comparó con Will Smith (Fotos: Instagram/@davidfaitelson_espn// Reuters // Cuartoscuro)

El evento que más sobresalió durante la premiación del Oscar el pasado domingo 27 de marzo fue la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en medio de la presentación al “Mejor documental”. En redes sociales la escena escaló rápidamente y dio paso a diferentes burlas. David Faitelson no fue ajeno al suceso y se subió a la tendencia.

A través de Twitter, el comentarista deportivo de ESPN recordó una experiencia personal que tuvo con Cuauhtémoc Blanco en 2003 y comparó al actor estadounidense con el ex futbolista americanista. Faitelson redactó un breve mensaje en el señaló que Will Smith “pega más fuerte” que Blanco, esto en alusión a la agresión que recibió por parte del Temo.

En una sola frase se mofó de la bochornosa escena de la ceremonia de los Oscar y calificó que “hay niveles”, así lo externó Faitelson en su perfil verificado:

“Me confirman que “pega” más duro Will Smith que @cuauhtemocb10... Digo, hay niveles…”

Faitelson comparó el golpe de Will Smith con el que recibió de Cuauhtémoc Blanco (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Rápidamente se viralizó su publicación pues alcanzó más de seis mil reacciones de “me gusta” y cientos de comentarios le respondieron el elocuente mensaje con el que recordó su encontronazo con el actual gobernador de Morelos. Algunos se rieron de la manera en la que recordó aquel incidente y otros más aprovecharon la oportunidad para compartir memes del suceso.

Comentarios como “¿Para cuando será el faitelson(sic) vs Will Smith?”, “Chris Rock es el Faitelson de Hollywood, los dos dan risa y los golpean en la cara”, “Digamos que Will Smith al menos lo hace de frente. No cómo el ídolo de los Americanistas fiel a su estilo, por detrás y “asomado” por una ventana” y “Joya de tweet”, fueron algunos de los comentarios que recibió Faitelson.

Y es que cada que el analista deportivo comparte una opinión sobre la agenda deportiva de México en redes sociales, siempre surge algún usuario que le recuerda la agresión que recibió del Temo en el Estadio Luis Pirata Fuentes. A pesar de que han transcurrido casi 19 años del suceso, sigue teniendo vigencia entre los fanáticos del fútbol mexicano.

Will Smith interrumpió la ceremonia del Oscar para golpear a Chris Rock por burlarse de su esposa (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

La vez que Faitelson contó su versión del golpe de Cuauhtémoc Blanco

En la carrera periodística de David Faitelson uno de los eventos más polémicos y bochornosos que vivió se trató de la agresión por parte del ex delantero Cuauhtémoc Blanco. Cuando era colaborador de TV Azteca le tocó cubrir el partido de Veracruz vs América en el torneo de 2003.

Faitelson tuvo el presentimiento de que en los vestidores habría un pleito a causa de lo que se vivió en la cancha, según contó para el podcast Un Round Más. Al término del juego se acercó al lugar para grabarlo y tenerlo en su nota, pero en lugar de ver una riña entre jugadores, él fue la víctima de una agresión.

Al término de un partido de Veracruz vs América, Cuauhtémoc Blanco agredió a Faitelson (Foto: Sandra Perdomo/ Cuartoscuro.com)

Aunque en su momento se habló de un gran golpe en contra del periodista deportivo, el actual panelista de ESPN se encargó de asegurar que “el golpe de Cuauhtémoc fue una caricia comparado con otros que he recibido”, según compartió para Un Round Más.

El suceso en aquel año llevó al ex futbolista profesional a pedir disculpas de manera pública y retractarse de su comportamiento agresivo. Por su parte Faitelson mantuvo cierta distancia del Cuau. Años más tardes ambos personajes protagonizaron un reencuentro durante una transmisión de ESPN.

Ambos dejaron en el pasado dicho momento incómodo y se abrazaron frente a las cámaras. A pesar de ello el público no dejó de burlarse del incidente en el Pirata Fuentes.

