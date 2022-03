“La historia de Estados Unidos no existe”: Hugo Sánchez salió en defensa de México

Foto: Twitter/@ProcoroGuarnero

En vísperas de que México y Estados Unidos se enfrenten por la jornada 12 de las eliminatorias mundialistas de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022, se generó una polémica entorno a las declaraciones de Marcelo Balboa, ex seleccionado nacional estadounidense, al asegurar que jugar en la cancha del Estado Azteca ya no representa un problema para los equipos que la visitan.

Además consideró que el rival a vencer de la confederación no es más la Selección Mexicana, aunque tampoco mencionó a su país. En cambio, sostuvo que en la actualidad es Canadá la potencia de la región ya que los datos duros lo demuestran (marchan en primer lugar de la clasificación con 25 puntos y están a una victoria de conseguir el boleto al Mundial).

Las palabras del exdefensor no cayeron muy bien para Hugo Sánchez, quien no dudó en salir en defensa de Tri al asegurar que en cuestión de historia y estadísticas, los Estados Unidos simplemente no existen. El Pentapichichi hizo referencia al desempeño de ambas selecciones a lo largo de los Mundiales y en las distintas ediciones de Copa América.

México perdió los más recientes tres partidos ante Estados Unidos(Foto: Twitter/@CNationsLeague)

Cuestionó sobre la relevancia directa que tiene que futbolistas estadounidense militen en importante clubes de Europa si no desempeñan un papel importante. Además, no dejó pasar el ámbito local al mencionar la hegemonía que mantienen los equipos de la Liga MX sobre los de la Major League Soccer a nivel continental señalando el rendimiento en Concacaf e incluso, en Copa Libertadores (torneo sudamericano).

“Hay que hacer un poquito de estadísticas a Marcelo Balboa. No le interesa la historia porque no existe la historia de ellos (EEUU), la de México sí. En cuántos campeonatos del mundo ha participado, en cuántas Copa América, y en la actualidad también, cuántos equipos de Estados Unidos han participado en el Mundial de Clubes, cuántos han jugado una final de Copa Libertadores”, dijo Sánchez durante la transmisión de un programa de análisis para la cadena ESPN.

Las estadísticas

En el ámbito de asistir a la máxima justa del fútbol la balanza se inclina del lado mexicano: mientras que para el Tri el número de participaciones se eleva a 16 ocasiones, para las Barras y las Estrellas se queda en 10. En total han existido 21 ediciones de la Copa del Mundo (desde Uruguay 1930 hasta Rusia 2018).

Hirving Lozano (verde) anota un gol contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018. EFE/EPA/FELIPE TRUEBA/Archivo

México tiene es su historial siete asistencias consecutivas al Mundial (no falta desde Italia 1990 cuando fue descalificado). En contraparte, los Estados Unidos no lograron conseguir un boleto en el más reciente proceso eliminatorio rumbo a Rusia 2018.

“Es mejor antes de abrir la boquita que agarre un poquito la biblioteca futbolística del continente americano que somos todos. Cuando México ha perdido contra Estado Unidos ¿dónde han jugado?”, continuó en su arremetida el más destacado jugador histórico mexicano.

En una área de enfrentamiento directo como es la Copa Oro la estadística demuestra de nueva cuenta una superioridad del Tri. La Selección Mexicana ha conseguido hacerse del título 11 veces, por las 7 de su rival. Como algo común es que ambas escuadras se enfrenten en la final del torneo, la última vez (2021) los Estados Unidos se impusieron.

Últimos tres partidos

Liga de Naciones Concacaf 2021 (06 de junio): Estados Unidos 3 - 2 México

Copa de Oro 2021 (01 de agosto): Estados Unidos 1 - 0 México

Eliminatorias rumbo a Qatar 2022: Estados Unidos 2 - 0 México

