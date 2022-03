Tecatito Corona no sabe si es buena idea regresar a México por pelea en Querétaro: “Por esas cosas lo pensamos mi familia y yo”

Jesús Corona. Foto: Twitter @SevillaFC

Las imágenes de la pelea campal que protagonizaron los grupos de animación de Querétaro y Atlas en la Jornada 9 de la Liga BBVA han dejado secuelas psicológicas en propios y extraños. Futbolistas de talla mundial se han manifestado al respecto, como fue el caso de Rafa Márquez y Ronaldinho, quienes en algún momento de sus notables carreras militaron en uno de los dos equipos.

El último en pronunciarse al respecto fue Jesús Tecatito Corona, jugador de la Selección Mexicana y del Sevilla, al referirse a los hechos acontecidos en Querétaro como “ese tipo de cosas” por las que él y su familia dudan si es buena idea regresar a su país. “México es mi país, me encanta y lo amo, pero por esas cosas dices: ‘está cambiando a mal’ y lo pienso. Quisiera volver a Monterrey o al club que quiera llevarme, pero por esas cosas lo pensamos, mi familia y yo”.

Jesús Corona, que debutó con el primer equipo de los Rayados de Monterrey el 7 de agosto de 2010, no quiso entrar en más polémica sobre el tema y califico como “desastroso” lo ocurrido en Querétaro. “Yo sé que en otros lados se viven cosas feas, pero ahí había niños y familias, hubo muertos… Dicen que no, yo ya no vi nada. Se ven imágenes increíbles que no pueden estar pasando”, dijo al diario Marca.

El futbolista mexicano tuvo un buen desempeño en la victoria de su equipo sobre el West Ham REUTERS/Marcelo Del Pozo

El pasado 10 de marzo, en la Europa League, el Sevilla se impuso 1-0 al West Ham en el primer juego de los octavos de final, en un partido que tuvo al Tecatito como titular y que nuevamente tuvo una buena actuación con el andaluz. Entre sus momentos más destacados durante los 88 minutos que disputó, al minuto 64 tuvo la oportunidad de poner el 2-0 en el marcador, pues luego de una extraordinaria jugada en la que bombeó el balón sobre un rival, disparó al arco e hizo temblar el arco defendido por Alphonse Areola.

Lamentablemente para el Tecatito, Kurt Zouma realizó una barrida quirúrgica y alcanzó a desviar el balón, por lo que el extremo sevillista tuvo que ahogar el grito de gol tras una jugada fantástica.

Corona jugará la vuelta del compromiso en Londres este jueves 17 de marzo; mismo día que el Betis de Guardado y Lainez visiten Frankfurt y Gutiérrez viaje a Dinamarca para que cada uno sentencia la eliminatoria rumbo a los cuartos de final de sus respectivas competencias.

Ronaldinho lamentó la tragedia en Corregidora

Ronaldinho Gaúcho recordó su paso en la Liga MX con los Gallos Blancos (Foto: Cuartoscuro)

Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, recordó su paso por el equipo queretano y lamentó los acontecimientos, pues declaró no imaginar que algo así hubiera pasado en el estadio que lo acogió en los últimos años de su carrera profesional.

“He visto todo lo que pasó en Querétaro. Es difícil de creer. Yo que viví ahí, jamás imaginé que podría pasar algo así. Les envío un fuerte abrazo ahí en Querétaro, a todos los amigos que he hecho. Espero que dentro de poco puedan volver a tener una vida normal, un futbol normal”, declaró en rueda de prensa minutos antes de participar en la Ceremonia de Investidura Número 10 del Salón de la Fama en Pachuca, Hidalgo.

Siete años antes de que los Gallos Blancos de Querétaro complicaran su permanencia en la Liga MX por actos violentos en su estadio, Ronaldinho brilló y demostró sus cualidades en la cancha del Estadio de la Corregidora.

SEGUIR LEYENDO: