Insólita sanción a la mascota del Atlético Mineiro por “corrida intimidatoria” a los jugadores del Cruzeiro cuando celebraban un gol

El Galo Doido, como lo apodan al conjunto brasileño, fue suspendido por "corrida intimidatoria". Venía de tener una actitud machista

El fútbol brasileño volvió a ser noticia, esta vez por una increíble sanción a la mascota del Atlético Mineiro. El Galo Doido (Gallo loco, en español), como se lo conoce popularmente, fue suspendido por una “corrida intimidatoria” a los jugadores del Cruzeiro. Esto ocurrió en el último juego disputado entre ambos equipos y tras el tanto marcado por Vitor Roque a los 25 minutos del complemento. En ese instante en el que el futbolista de 17 años se prestaba a celebrar junto con sus compañeros, el Galo Doido se les puso en frente y provocó a los rivales, quienes no reaccionaron y evitaron que la situación pasara a mayores.

Finalmente, el equipo comandado por el argentino Antonio Mohamed dio vuelta el marcador y ganó sobre la hora 2 a 1, en el encuentro disputado el último domingo por la jornada 9 correspondiente al campeonato estadual de Minas Gerais. Ambos son líderes del certamen con 19 puntos, junto con Athletic Club que tiene un partido más. Vale recordar que Cruzeiro actualmente milita en la segunda división de Brasil y Atlético Mineiro vive una realidad muy diferente, ya que es el actual campeón nacional de este país.

Sin embargo, la mascota no se salvó ya que la Federación de Mina Gerais la sancionó con una fecha con el fin de “adoptar medidas pedagógicas para frenar prácticas similares”, según indicaron en el comunicado. De esta manera, el Galo Doido no podrá decir presente en el próximo cotejo como local ante el Caldense por el Estadual. No es la primera vez que Galo Doido queda involucrado en una polémica, ya que en febrero de 2020 fue muy repudiado por un gesto machista hacia una futbolista del equipo. La mascota hizo gestos indebidos en la presentación de su nueva incorporación Diego Tardelli.

“Cuando sucedió el hecho, no me sentí ofendida. El número del Gallo es el 13 y ayer yo tenía el mismo número en mi espalda. Pero luego comenzaron a llegar varios videos, varias personas hablando, personas cercanas a mí, familiares, y desde entonces comencé a ver el video unas cinco veces, y noté que tenía motivos ocultos. Me sentí como un objeto, un objeto sexual. No estaba allí por diversión o para tomar fotos, estaba allí por mi profesión. Juego fútbol en el equipo femenino del Atlético y él va y me lo hace: se frota la mano, se pasa la mano por la boca “, expresó Calhau en diálogo con ESPN.

Por supuesto, las imágenes se volvieron virales y por ello el club decidió despedir al empleado. “Sobre el episodio que ocurrió ayer por la tarde, que involucra a Vitória Calhau, el Atlético lamenta y repudia el comportamiento del empleado que fue removido de su cargo. Nos disculpamos con la atleta, los jugadores y todos los fanáticos por el desafortunado acto”, fue el comunicado oficial.

“No sé si tuvo motivos ocultos, no sé quién es, no sé sobre su comportamiento. Entonces, no puedo decir que no fue acoso, pero no digo que fue acoso, ¿sabés? Se frotó la mano, salió con la mano sobre la boca, se volvió y miró mis partes, estaba mal”, agregó en ese entonces la defensora.

La mascota del Atletico Mineiro (REUTERS/Washington Alves)

Violento cruce de hinchas de Cruzeiro y Atlético Mineiro en Brasil: al menos un muerto y un herido de bala

Después de los graves incidentes que se vivieron en México, la violencia se trasladó a Brasil. Una pelea multitudinaria entre hinchas del Atlético Mineiro y Cruzeiro dejó al menos un muerto y un herido de bala horas antes del clásico entre los dos principales clubes de la ciudad brasileña de Belo Horizonte, según informaron fuentes policiales. Las imágenes del enfrentamiento se viralizaron en las redes.

La Policía Militarizada del estado de Minas Gerais informó que cerca de 50 hinchas de ambos clubes protagonizaron un combate que habría sido premeditado y organizado a través de las redes sociales. Durante la pelea, un joven fanático del Cruzeiro, de 25 años, recibió un disparo en el abdomen y tuvo que ser hospitalizado de urgencia en el Hospital de Pronto Socorro João XXIII, aunque no resistió la gravedad de las heridas y falleció.

El enfrentamiento en el barrio Bela Vista, al este de Belo Horizonte, también dejó otro hombre herido de bala, un motociclista que transitaba por el lugar justo al momento en que comenzó la salvaje pelea. Afortunadamente, su vida no corre peligro.

Enfrentamiento entre hinchas de Cruzeiro y Atlético Mineiro

Varios automóviles fueron vandalizados y también hubo rotura de ventanas de casas en el barrio, según se vio en diversas imágenes. La pelea terminó con heridos debido a que los hinchas de ambas parcialidades portaban palos de madera, barras de acero, piedras y fuegos artificiales para atacar al grupo rival.

No hubo detenidos durante la gresca. “En la mañana de este domingo, ellos fueron sorprendidos por un grupo de cerca de 30 hinchas de la “Mafia Azul” (del Cruzeiro), que fueron al lugar exclusivamente para pelear”, expresó el teniente-coronel Micael Henrique Silva a medios locales.

No fue el único episodio de violencia registrado en el fútbol de Brasil recientemente, ya que varios equipos del país han sufrido graves agresiones en las últimas semanas. Una de ellas tuvo lugar el pasado 24 de febrero, cuando dos jugadores del Bahía resultaron heridos después de que un explosivo fuera lanzado contra el bus del equipo en su camino al estadio.

Poco más de una semana después, un grupo de aficionados del Paraná invadió la cancha de Vila Capanema a cinco minutos del final del partido contra el União Beltrão con la intención de agredir a los jugadores de su equipo, que perdía por 1-3 y tuvo que abandonar el campo de juego para resguardarse en los vestuarios.

SEGUIR LEYENDO: