Los 3 grandes clubes de Europa a los que podría ir Ángel Di María si abandona el PSG

Di María se iría del PSG, pero continuaría en Europa (REUTERS/Benoit Tessier)

Ángel Di María se concentra en el partido que el París Saint Germain afrontará mañana ante Real Madrid en España por la revancha de los octavos de final de la Champions League, pero de reojo empieza a vislumbrar su futuro. Existen pocas probabilidades de que los directivos del club parisino le renueven el contrato que expira en junio y por eso sus agentes se mueven en el Viejo Continente para hallarle otro destino. Sería alejado de Francia, pero dentro de Europa.

El Fideo es un jugador muy valorado en el medio europeo, pese a no haber tenido el protagonismo deseado la última temporada. Las múltiples estrellas que militan en el PSG lo relegaron al banco y hasta él mismo considera un cambio de aire cuando se aproxima al epílogo de su carrera profesional (tiene 34 años). Ya se mencionó que Ousmane Dembélé puede desembarcar en Parque de los Príncipes en el próximo mercado, por lo que no sería descabellado ver al rosarino en el Barcelona .

Además, otros dos gigantes europeos están detrás del emblemático mediocampista de la selección argentina: Atlético Madrid y Juventus . Frente a este panorama, el zurdo puede llegar a pisotear su pasado como figura del Real Madrid para recalar o en el Barça o bien en el Colchonero, los dos máximos y acérrimos rivales de los Merengues.

El rosarino se despediría del PSG después de 7 temporadas (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Según la información del medio catalán El Nacional, la empresa que representa a Di María (GestiFute), propiedad del portugués Jorge Mendes, de estrecha relación con Joan Laporta (presidente del Barcelona) por sus anteriores acuerdos por jugadores como Ansu Fati, Adama Traoré y Trincao, le ofreció al pope blaugrana a su representado, pero no hubo acuerdo. Xavi Hernández le habría bajado el pulgar y entonces el equipo de su compatriota Diego Simeone y los de Turín, que podrían desprenderse de Paulo Dybala, toman impulso.

En la cabeza del ex Benfica y Manchester United resuena la tentadora idea de ser dirigido por el Cholo, aunque al mismo tiempo ve con buenos ojos experimentar en el fútbol italiano, la única liga de las grandes en la que no jugó (pasó por Portugal, España, Inglaterra y Francia). El plan es mantenerse en un certamen de alto rango teniendo en cuenta que en noviembre disputará el que seguramente sea su último Mundial con la selección argentina.

¿EL SUEÑO DE JUGAR EN ROSARIO CENTRAL?

En diciembre del año pasado, Ángel Di María declaró en TNT Sports: “Central siempre está presente. Lo tengo ahí como el momento más deseado para mí de poder irme a retirarme. No es solamente retirarme sino ir cuando todavía esté bien y sentirme en plenitud para poder darle también todo lo que me dio. Esto es fútbol y siempre dije que estaba ahí, pero las cosas se van dando de una manera u otra y todavía sigo estando acá. Tengo allá (en Rosario) a mis amigos, mi familia y siempre recibo mensajitos de ‘¿estás?, ¿cuánto falta?’ y no sé qué. Uno se va adaptando a su vida y familia, también piensa cómo está la inseguridad en Argentina. Te da esos temores y miedos. Pero el corazón tira mucho, la familia y los amigos. Por eso siempre está dando vueltas en la cabeza de uno”.

