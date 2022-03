Dibu Martínez eligió un estadio de Argentina como el mejor para jugar al fútbol

El arquero de la selección argentina se rindió ante el Monumental

Hace algunos días fue noticia en las redes al divulgar el enorme cuadro que encargó para colgar en una pared de su casa de Inglaterra: la pintura lo mostraba a él junto a Lionel Messi tras la conquista de la Copa América 2021. Ahora, Emiliano Martínez volvió a dar que hablar por una entrevista que realizó en territorio británico. Una respuesta suya llamó la atención.

Al Dibu le preguntaron cuál era su lugar favorito para jugar al fútbol y contestó: “Amo jugar en Villa Park, pero el estadio de River Plate, el Monumental, es increíble. Los fans, la atmósfera de las 65 mil personas... Ante todos los argentinos, debo decir el estadio de River Plate”.

Más tarde, el entrevistador mencionó que los fanáticos argentinos están locos, al mismo tiempo que el guardameta aclaró que Villa Park (estadio de Aston Villa, su equipo en la Premier League) “podría ser de noche, con el fuego es increíble”. “La atmósfera del Villa Park es de la vieja escuela de los estadios”, completó el hombre de Prime Video Sport.

Dibu Martínez confesó que se siente muy a gusto atajando en el Monumental

Los simpatizantes millonarios sacaron pecho por la declaración del actual golero del seleccionado albiceleste, que presenció dos encuentros en el Antonio Vespucio Liberti desde que se apoderó de la valla del elenco nacional (goleada 3-0 ante Uruguay y victoria 1-0 ante Perú). En principio, Martínez atajará por primera vez en la Bombonera el próximo viernes 25 de marzo, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni se midan con Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022.

En el Alberto J. Armando también le tocó afrontar citas con Argentina, aunque no atajar: fue suplente en el triunfo (1-0) ante Ecuador y el empate (1-1) contra Paraguay por las actuales clasificatorias mundialistas.

Sin embargo, tiempo atrás Dibu confesó: “En Argentina sólo atajaría en Independiente. Soy hincha de Independiente y no siento nada ni por Boca ni por River. No puedo prometer que voy a volver, pero si se da, volvería bien y no a los 35 años”. El marplatense formado en la cantera del Rojo de Avellaneda transita el pico máximo de su carrera profesional y en septiembre cumplirá 30 años. Los Diablos ya sueñan con verlo volar de palo a palo con el buzo rojo.

