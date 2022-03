La cruda lección de Batistuta para los jóvenes que quieren ser como Messi o Cristiano Ronaldo

Gabriel Batistuta saluda a los tifosis de la Fiorentina en el Artemio Franchi (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Gabriel Omar Batistuta es palabra autorizada y en este caso les mandó un mensaje a los jóvenes que están en sus inicios en el fútbol. El ex goleador de la selección argentina apuntó a las dificultades que atraviesan los jugadores cuando pretenden pegar saltos agigantados en su carrera y emular a las máximas figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

“Primero tienen que pensar por qué quieren jugar. Si es para ser Cristiano Ronaldo o Messi te aconsejo que pares ahora y busques otro camino. Es cierto que aparecen en las primeras páginas, pero para lograrlo se necesita mucho trabajo”, dijo el ex artillero de 53 años.

El de Reconquista considera que los atacantes actuales no pueden compararse a los de su época: “Los tiempos han cambiado y el juego ha cambiado… Ya no hay esos delanteros que vivían en el área y vivían solo para eso, entonces es difícil hacer una comparación”.

El Batigol estuvo de visita en Florencia y fue a ver al equipo Viola (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El Batigol brindó esas declaraciones en el marco de la presentación del remodelado estadio Artemio Franchi de la Fiorentina. Allí, se lució durante nueve temporadas en las que se cansó de romper las redes con 167 goles en 269 encuentros, además de cosechar tres títulos, el de la Serie B, la Copa Italia y Supercopa de Italia.

Batistuta llegó al Calcio luego de romperla con Boca Juniors en el Torneo Clausura 1991, certamen en el que fue goleador y tuvo una alta sociedad con Diego Fernando Latorre (la Fiorentina se interesó primero por él). Eso le valió la convocatoria a la selección argentina y también se convirtió en el terror de los arqueros. La Copa América ganada en Chile ese año y su buen rendimiento lo catapultaron al Calcio.

En su nueva visita a Florencia, reconoció: “Mi primera impresión de Florencia fue mala. Duró una semana, luego me enamoré. Esta es mi casa, quizás tenga más amigos aquí que en Argentina. El Artemio Franchi representa mi casa, pasé más tiempo aquí en el vestuario que en casa”.

Batistuta anotó 167 goles en 269 encuentros en la Fiorentina (Allsport UK /Allsport)

Por otro lado, apoyó la idea de remodelar el tradicional estadio del Viola que trasladarse a otro lugar. “Sinceramente, no me gustaría ver jugar a la Fiorentina en otro lado. Esta solución me parece la más correcta, al menos podré seguir diciendo: ‘aquí lo marqué’. La conexión que tengo con Florencia es increíble”, manifestó sobre el recinto en el que tantas veces jugó.

Sobre la pelea por el título en la Serie A, afirmó: “No se puede descartar a nadie, ni al Inter, ni al Milan, ni al Napoli, ni siquiera a la Juventus”. En el presente ejercicio hay cuatro equipos encerrados en siete puntos: Milan (60), Inter (58), Napoli (57) y Juventus (53). Quedan diez fechas.

Además de ser un referente histórico de la selección argentina, Batistuta es considerado un héroe en Florencia y uno de los máximos ídolos del club a pesar de haberse marchado a la Roma en la temporada 2000/2001, en la que logró su único Scudetto. Más tarde pasó al Inter y tras un año en el Al-Arabi del fútbol qatarí, colgó los botines a sus 36 años.

