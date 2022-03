Amaury Vergara aceptó que hay una lista negra de barristas vetados en Chivas

Algunos aficionados de las Chivas han sido vetados del Estadio por la institución (Foto: Facebook/Chivas)

Un día después de que la directiva de las Chivas de Guadalajara confirmaran la realización del Clásico Nacional sin la presencia de grupos de animación en las gradas, Amaury Vergara ahondó en las medidas de seguridad empleadas para evitar escenas violentas como la acontecida en el Estadio de la Corregidora. En ese sentido, aseguró que como producto de dicha labor han elaborado una lista de barristas que ya no pueden ingresar al Estadio Akron.

“Tenemos 10 años operando en saldo blanco. Han habido situaciones y siempre actuamos de forma efectiva para resolver los problemas. Hemos vetado y puesto en lista negra interna a muchos aficionados que han querido reingresar al estadio y les hemos negado el acceso gracias a las cámaras de seguridad”, aseguró en conferencia de prensa con José Riestra, presidente ejecutivo de Atlas.

A lo largo de la historia, los connatos de bronca en los Clásicos, tanto Nacional como Tapatío, se han vuelto frecuentes. No obstante, las escenas en los últimos años no han trascendido a casos graves. En ese sentido, el también propietario del equipo rojiblanco aseguró que con el paso de los años y el trabajo conjunto con las autoridades han logrado ubicar a un gran número de aficionados, aunque no especificó la cantidad.

Los presidentes de Chivas y Atlas dieron detalles sobre los protocolos de seguridad para los Clásicos Nacional y Tapatío (Foto: Twitter/@Chivas)

“Es mejor que yo no diga el número en la lista negra, es un tema de seguridad por el que no puedo compartir los números, pero sí te digo que es una lista grande que hemos ido creciendo a lo largo de los últimos años”, confirmó.

En medio de las nuevas determinaciones anunciadas por la Liga MX para procurar la seguridad al interior de los recintos deportivos, Vergara Zatarian propuso la homologación de su iniciativa al resto de los equipos de la Liga MX. “Si unificamos eso en toda la liga podremos compartir esos criminales, para que se les niegue el acceso a estas personas entre todos los equipos en todos los estadios”, declaró.

Información en desarrollo*