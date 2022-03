Xavi fue optimista al hablar de su reunión secreta con Haaland: “No he visto a ningún jugador que no quiera venir al Barça”

Xavi Hernández habló sobre su encuentro con Erling Haaland en Alemania (Foto: MIGUEL RUIZ/FCB)

Desde que se supo que Xavi Hernández ha viajado esta semana a Múnich para reunirse de forma secreta con el futbolista noruego Erling Haaland, empezaron a crecer las posibilidades de que el FC Barcelona consiga el fichaje de una de las máximas figuras del fútbol mundial. Y en su última rueda de prensa, al ser consultado sobre este encuentro en territorio alemán, el DT azulgrana se mostró muy optimista.

Xavi, quien no quiso ahondar en detalles sobre su encuentro con Haaland, dio algunas respuestas que implícitamente confirmaron que tuvo una charla con el delantero noruego de 21 años que ahora milita en el Borussia Dortmund pero es el gran objetivo azulgrana para el próximo mercado.

“No puedo dar detalles. Lo único que puedo decir es que estamos trabajando para un Barça de presente y futuro”, respondió el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro de La Liga de este domingo ante el Elche.

Xavi se mostró muy optimista de cara al próximo mercado de traspasos (Foto: REUTERS)

Si bien el entrenador e ídolo del Barça no confirmó ni desmintió la reunión que presuntamente tuvo por estos días con un Haaland que está lesionado y no juega desde el pasado 22 de enero, dejó claro que se está planificando la próxima temporada y lanzó una frase que ha despertado mucho ilusión en el Camp Nou.

Al ser preguntado por su plus negociador, Xavi ha sido tajante: “Hay que explicar el proyecto y ser honesto con el jugador que queremos fichar. El modelo, la idea de juego, que va a disfrutar, el club, que es el mejor el mundo, la ciudad... Lo más importante es que no he visto ningún jugador que haya dicho que no al Barça. Todos quieren venir. Después hay cláusulas, circunstancias personales... a todos les hace ilusión venir al Barça”.

El único momento en el que Xavi mencionó el nombre de Haaland fue cuando se le preguntó si su eventual llegada y la de Kylian Mbappé serían positivas para el fútbol español. “Mejorarían LaLiga y sería más atractiva. Este tipo de jugadores atrae a muchos espectadores”, analizó.

Erling Haaland se transformó en la prioridad número uno para el FC Barcelona (Foto: REUTERS)

Erling Haaland es seguido de cerca por clubes como Real Madrid, Bayern o Manchester City, pero el FC Barcelona lo ha transformado en su prioridad número uno. El artillero noruego es la gran obsesión de Joan Laporta, presidente culé, quien busca un futbolista que se convierta en la gran referencia del equipo la próxima década. Ha marcado 80 goles y dio 21 asistencias en los 79 partidos que ha jugado con el BVB y pide un gran salto en su carrera.

Según informó Sport, que cita al periódico británico Express, el agente de Haaland le habría exigido al Barça que también hagan la contratación de un joven lateral marroquí llamado Noussair Mazaroui, quien milita en el Ajax y también es representado por el italiano Mino Raiola. No es una opción mal vista en el Camp Nou, ya que se han interesado anteriormente por este joven defensa de 24 años.

