Koeman rompió el silencio: el misterio detrás de la salida de Messi, la relación con Laporta y la sorprendente revelación sobre Xavi

Ronald Koeman le concedió una entrevista a un medio neerlandés (Reuters)

Se cumplen poco más de cuatro meses de la destitución de Ronald Koeman como entrenador del Barcelona. Cuatro meses en los que el técnico neerlandés optó por guardar silencio y desligarse del ambiente futbolístico hasta este jueves, en el que rompió el silencio en una entrevista con el periódico Algemeen Dagblad.

En diálogo con el medio holandés, el DT de 59 años aseguró que su paso por el cuadro azulgrana fue, “mi momento más difícil como entrenador”. A su vez, también habló sobre la llegada de Xavi, su relación con el presidente Joan Laporta y los nuevos refuerzos. Además, planteó un interrogante sobre la salida de Lionel Messi que despertó suspicacias.

“Fue ante la insistencia de la dirección del club que accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden”, explicó Koeman durante sus primeros días como técnico culé.

“Pero luego, cuando ves que traen a alguien por 55 millones de euros poco después de dejar ir a Lionel Messi, entonces te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”, se preguntó, en relación al fichaje de Ferran Torres.

Koeman sembró un interrogante sobre la salida de Messi del Barcelona (Reuters)

A la hora de hablar de Joan Laporta, Koeman dejó en claro que los rumores sobre una mala relación eran reales: “Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba”.

“Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él”, se lamentó el neerlandés quien fue fichado en la gestión de Josep María Bartomeu, ex presidente culé.

A su vez, Ronald Koeman reveló que durante una conversación con Laporta, “me había dicho mil veces que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia. Pero necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse”.

Koeman habló de Xavi Hernández y Laporta (Efe)

A la hora de hablar del histórico ex mediocampista y actual entrenador azulgrana, Koeman consideró que, “no me dieron el tiempo que le han dado a él. Todavía me resulta doloroso. Todo entrenador necesita tiempo y paciencia por parte de la directiva”.

Sobre ese tema profundizó: “Estaba trabajando con muchos lesionados. Ahora Pedri vuelve a estar en forma, y Ousmane Dembélé... Se puede ver todo”.

Las estadísticas hablan por sí solas: Xavi Hernández se hizo cargo de un equipo que marchaba noveno en la liga, con un juego deslucido y golpeado anímicamente. Hoy, el conjunto azulgrana está en puestos de Champions League y encaminado a recuperar su ADN. “Me alegro por el club, ya que ahora las cosas van mejor, y por los jugadores. Es agradable ver a Frenkie de Jong jugar un buen fútbol a la antigua, tiene tanta calidad”, afirmó el neerlandés con respecto a ello.

Finalmente, dolido por lo sucedido en su etapa como blaugrana, Koeman fue contundente: “No me verás en el Camp Nou por un tiempo, no puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada”.





SEGUIR LEYENDO