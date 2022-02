Una “joya” de Marcelo Gallardo en River Plate es seguida por el Barcelona

Julián Álvarez, Santiago Simón, Enzo Fernández, algunos de los pilares de la nueva guardia de River Plate (@RiverPlate)

Santiago Simón, mediocampista ofensivo de River Plate, es uno de los jugadores del fútbol argentino que está en la órbita del Barcelona de España para la próxima temporada, según informaron medios catalanes.

El oriundo de la localidad bonaerense de Tortuguitas fue titular en los cuatro partidos del presente torneo en los que tuvo buenos rendimientos y lleva 29 encuentros encuentros disputados con el Millonario. Hasta el momento no anotó goles, pero sí dio cinco asistencias, marcando su injerencia en la faz ofensiva del equipo.

Además, se coronó campeón con el conjunto dirigido por el entrenador Marcelo Gallardo de la Supercopa Argentina 2019, el torneo de Primera División y el Trofeo de Campeones, ambos en 2021. Debutó de la mano del Muñeco el 20 de noviembre de 2020 en el triunfo de River 2-0 ante Banfield en el estadio Florencio Sola.

Simón tiene un valor de mercado de 3,5 millones de euros, según Transfermartk, una empresa especializada en los fichajes de futbolistas de las diferentes ligas. En enero de este año, el futbolista de 19 años renovó su vínculo con River Plate hasta diciembre de 2024 con una cláusula de rescisión que rondaría los 20 millones de euros.

Santiago Simón, en la portada de Sport de España

Desde el club culé enviarán un representante del área de fútbol para comenzar con las charlas para intentar quedarse con una de las últimas “joyas” de River, que también es pretendido por el Betis y el Sevilla, ambos de España, según el diario Sport de Barcelona. “El solucionador de problemas pretendido por el Barça”, así lo calificó dicho medio.

“Los que lo conocen desde hace tiempo destacan también que es un futbolista que ofrece muchas soluciones a sus compañeros y con mucha calidad. Su perfil se adapta perfectamente al tipo de jugadores sudamericanos que triunfan en Europa. De momento, aún no ha marcado ningún tanto en la élite, pero ha dado muestras de su trascendencia en área contraria con pases determinantes en los últimos metros”, detalló Sport.

Santiago Simón (@RiverPlate)

Este interés se suma al del Real Madrid por Enzo Fernández, quien luego de su préstamo en Defensa y Justicia se afianzó en el equipo de Gallardo y es una de las piezas clave. “El jugador está enfocado en acá en el club y quiere seguir creciendo como futbolista, sumando en su desarrollo. Meter esto ahora no sirve de nada”, reconoció el DT sobre los rumores. “Es un jugador que tiene el potencial y va a despertar el interés. Pero ahora no sirve de nada, el mercado ya cerró en Europa y la temporada arrancó. No creo que traer eso ahora sirva de algo”, agregó.

Otro de los futbolistas del medio local que es pretendido por el club en el que brilló años atrás el argentino Lionel Messi es el mediocampista de Argentinos Juniors Alejandro Galarza, de 19 años. El volante del “Bicho”, dirigido por el entrenador Gabriel Milito, fue titular en los cuatro partidos de su equipo en el actual torneo. Galarza tiene contrato con la institución de La Paternal hasta diciembre de 2025 y desde el Barcelona también enviarán un emisario para conocer las condiciones para contratar al futbolista.

