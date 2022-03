Liga MX: Monterrey y América se enfrentan con nuevos directores técnicos en el banquillo

Héctor Moreno (c) de Rayados de Monterrey disputa el balón con Guillermo Ochoa (i) y Bruno Valdez (d) de Águilas del América hoy, durante un partido correspondiente a la final de la Liga de Campeones de CONCACAF celebrado en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

El desarrollo de la novena jornada en la Liga MX traerá consigo el estreno de dos entrenadores en el Grita México Clausura 2022. En una situación atípica, Monterrey y América se enfrentan siendo los peores equipos clasificados del torneo: ocupan el penúltimo y último puesto. Por ello, la necesidad de un cambio en los banquillos tiene a Víctor Manuel Vucetich y a Fernando Ortiz como los protagonistas.

Tanto la directiva de Rayados como la de las Águilas decidieron terminar los proyectos con los que iniciaron el semestre. Es decir, Javier el Vasco Aguirre y Santiago Solari fueron cesados de sus cargos debido a los malos resultados. El primero después de perder ante Atlético de San Luis en la fecha siete, y el segundo tras empatar con Querétaro en la ocho.

En el caso de los regiomontanos, Hugo Norberto Castillo fue quien tomó las riendas del equipo en el juego que disputaron contra León. La llegada de Vucetich fue anunciada de manera posterior por lo que oficialmente, jugará su primer juego ante los capitalinos.

El partido

¿Cuándo y a qué hora? Sábado 5 de marzo a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde? Estadio BBVA en Nuevo Léon.

¿Transmisión? Por la señal de Fox Sports 2.

Foto de archivo de Víctor Manuel Vucetich en conferencia de prensa como DT de Monterrey en México. 7 de octubre de 2010. REUTERS/Tomás Bravo

El Rey Midas volverá a dirigir a Monterrey luego de casi nueve años desde la última vez. Vucetich llevó al equipo a vivir una de sus etapas con más gloria en el balompié mexicano ya que logró ganar dos títulos de Liga MX y tres de la Liga de Campeones de la Concacaf entre 2009 y 2013. No obstante, el palmarés del estratega es mucho más amplio que eso: ha sido campeón en ocho clubes diferentes.

Por otra parte, en Coapa Fernando Ortiz fue elegido para sustituir a Solari temporalmente. En el comunicado en que la directiva dio la noticia, fue señalado que su participación en el primer equipo se trataría de un interinato y que mientras tanto, se analizará quién será la persona que ocupe el puesto de manera definitiva.

Ortiz cuenta con experiencia al mando de clubes de primera división en Paraguay, pues entrenó al Sportivo Luqueño y en dos ocasiones al Sol de América. En México, sin embargo, su carrera es corta. Hasta antes del anuncio, Fernando se desarrollaba como director técnico del América en su categoría sub 20.

Las Águilas se ubican en el último lugar de la tabla general, en lo que representa un hecho que no sucedía desde hace cinco años cuando en el Clausura 2017 ocupó el fondo de la clasificación después de las tres primeras fechas. Ahora, tras ocho partidos América lo vuelve hacer en consecuencia de haber ganado apenas un juego, por tres empates y cuatro derrotas cosechadas.

En 2009, Fernando Ortiz fue parte del América como jugador. Foto: Twitter @ClubAmerica

La jornada

El resto de la actividad en la Liga MX continúa con los juegos a llevarse a cabo este sábado: Querétaro vs Atlas, Cruz Azul vs Puebla, Guadalajara vs Santos, mientras que para el domingo serán el Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Tijuana vs Atlético San Luis. En partidos ya disputados, Toluca venció uno a Necaxa y Léon a Juárez, ambos por marcador de un gol por cero.

En lo que ha sido un torneo anormal, el Clausura 2022 ha traspasado el ecuador de la temporada regular con líderes poco habituales. En la cima del torneo se ubican los Tuzos de Pachuca y la Franja del Puebla, primero y segundo, respectivamente. En contraste, dos de las plantillas más cotizadas en el valor económico, como lo son América y Monterrey, ocupan sorpresivamente el fondo de la clasificación.

