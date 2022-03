El futuro de Mbappé, el escándalo de Icardi y la disciplina en el vestuario: los secretos que reveló el director deportivo de PSG

Leonardo habló sobre el futuro de Kylian Mbappé en el PSG (Foto: REUTERS)

No hay actualmente un club del fútbol en el mundo que tenga el nivel de mediatización que tiene el Paris Saint Germain, que ya llevaba varios años siendo uno de los equipos más poderosos del planeta pero sumó mayor repercusión con el arribo de Lionel Messi. Todas las miradas están puestas en el PSG y hay varios temas que tienen en vilo a sus fanáticos, por lo que las palabras de Leonardo Araújo, su director deportivo, no han pasado desapercibidas.

En una extensa entrevista con el diario L’Equipe, el ex futbolista brasileño y actual directivo del cuadro parisino habló sobre varias cuestiones por resolver, entre ellas, el futuro de Kylian Mbappé: negó haberle propuesto un contrato de 50 millones de euros netos por temporada y aseguró su renovación no dependerá del dinero.

”No se ha hecho ninguna oferta concreta. Hay un elemento importante: creo que lo último que pondremos en este contrato será el dinero. Queremos ponerlo en las mejores condiciones para que se convierta en el mejor jugador posible. Kylian es tan valioso que creo que está en paz con eso. Es secundario. Creo que para poner la cantidad, se necesitarán dos minutos al final”, aseguró Leonardo.

El PSG sueña con retener a Kylian Mbappé pese al interés del Real Madrid (Foto: REUTERS)

Sus palabras sobre el futuro de Kylian Mbappé, cuyo contrato acaba el próximo 30 de junio, llevan un poco de tranquilidad a los fanáticos del PSG, quien temen con perder a su estrella porque se negó a renovar su vínculo y tiene al Real Madrid tras sus pasos. Según comentó Leonardo, ahora los jugadores franceses no necesitan irse al extranjero y Mbappé podría encontrar todo lo que necesita en París.

“Es una cuestión de sentimiento. El jugador francés, cuando empieza, tiene el objetivo de jugar en el extranjero. No es casualidad que en el equipo campeón del mundo de 1998 haya una mayoría de jugadores que juegan en el extranjero. En 2018, Kylian fue el único del once que jugaba en la Ligue 1. Pogba y Griezmann nunca jugaron en Ligue 1, Zidane hizo su carrera más en el extranjero que en Francia. Pero en ese momento no había un club del tamaño del PSG. No somos vendedores, eso cambia el espíritu. Ahora, creo que Kylian ha pensado bien las cosas. La sensación que tuvimos el sábado en el estadio fue magnífica. Se está creando algo, no sólo para él. No estoy aquí para ser cursi, pero otros clubes no tienen ultras así. Puede ser un gran problema”, argumentó el director deportivo.

Además, Leonardo señaló que su trabajo consiste en hacer sentir importante a Mbappé en un club en el que están Messi y Neymar, pero valoró que la relación entre ellos fluya con naturalidad: “Cuando llegas a un equipo con quizás el mejor jugador de la historia (Messi), Neymar y él, puedes decir: ¿quién es el primero, el segundo, etc.? Pero hay una armonía, un respeto entre ellos y eso también se construye. Kylian es el mejor jugador del mundo en la actualidad. Messi siempre ha estado a este nivel, y para mí sigue estando a este nivel, pero es normal que llegue gente que, poco a poco cambia las cosas... No se trata de juzgar quién es mejor. Hay uno que tiene 23 años, el otro 34″.

La llegada de Lionel Messi no ha alterado la armonía en el vestuario y tiene una gran relación con Kylian Mbappé (Foto: REUTERS)

Todo indica que el PSG va a pujar hasta el final por retener al joven atacante francés. Leonardo explicó que van a luchar hasta las últimas instancias para que Mbappé siga en el Parque de los Príncipes. “Mientras que no haya una firma, vamos a intentarlo todo para mantenerlo. No creo que vaya a decidirse por la eliminatoria (de Champions) contra el Madrid. Tenemos una generación que llega, jóvenes en el centro de formación, ambición de hacer otras inversiones. Lo que Qatar ha hecho en 10 años es poner al PSG entre los grandes. El club es querido, admirado, respetado”, señaló.

OTRAS FRASES DESTACADAS DE LEONARDO EN L’EQUIPE :

• Los problemas personales de Mauro Icardi: “Hubo un problema con el que todos podemos identificarnos. No estaba en condiciones de jugar. Tuvo tres días de descanso y el cuarto día estuvo entrenando. Gestionamos esta crisis y todos los miembros de su familia respetaron las instrucciones. Ya se ve que ya no hay retrasos en los entrenamientos, que todo el mundo trabaja duro y que tenemos un equipo con muchas ganas de ganar. Vuelvo a Neymar. ¿Sabes lo que le pasó? Es serio. El hueso del tobillo estaba afectado con un problema de vascularización. Volver a estar donde está hoy es la prueba de que está implicado. Cuando tenía problemas con él, se lo decía. Pero cuando las cosas se hacen bien, también hay que decirlo. No se puede poner una etiqueta de por vida. Cuando está en el campo, te dices a ti mismo cada vez que puede pasar algo. Lo mismo ocurre con Messi. Es un genio. Hace crecer a los demás. Hablar de Messi es hablar de fútbol”.

• La “falta de disciplina” en el PSG de la que habló Ibrahimovic: “Ni siquiera quiero responder. ¿Dónde está la indisciplina? Creo que hay una razón por la que, cada vez que un jugador deja el PSG, no puede dejar de hablar de nosotros. Todo el mundo quiere venir. Zlatan ha intentado varias veces volver. Todavía estoy esperando su entrevista para agradecer al PSG todo lo que ha hecho por él. El PSG existía antes y después de él. Pero dime, ¿dónde está la indisciplina?”.

• Si Neymar sale de fiesta antes de los partidos: “¿Cree que un jugador que se mantiene en la cima durante doce años realmente hace algo al margen? Hay redes sociales, pero eso transmite una sensación que no refleja la realidad”.

• La continuidad de Pochettino: “Hoy le queda un año de contrato (junio de 2023). Sinceramente, nunca pensamos en cambiar de entrenador. De verdad. Nunca nos pusimos en contacto con Zidane ni con nadie más. Antes de venir aquí, Pochettino estaba entre los cinco mejores entrenadores y lo sigue estando. Puedes ver la progresión, aunque han pasado muchas cosas. Siempre lo veo más involucrado porque, con el tiempo, conoces mejor el contexto. Creo que Pochettino pudo haber tenido momentos de duda, pero nunca pidió irse. Puede haber tenido periodos difíciles, en febrero o marzo tuvo el COVID-19. Luego, durante el verano, hubo rumores de su salida. Dice que ningún club le preguntó y que nadie nos llamó. No tengo ningún problema con Pochettino. Somos muy claros, hablamos de todo”.

• El despido de Tuchel y los cambios de DT: “No se puede decir que si Tuchel se hubiera quedado hubiera ganado la Champions aquí. Es una cuestión de contexto, de entrelazamiento de muchos elementos. Fue un momento (Navidad de 2020) en el que quizás no veíamos un futuro con él. La cuestión era si había que seguir adelante con el contrato sin ninguna certeza o si había que detenerse de antemano. Esa es la elección que hicimos. Algunos clubes ganadores de la Champions han tenido más de 10 entrenadores en los últimos 10 años. El PSG ha utilizado cinco (Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino). Los únicos que han tenido menos entrenadores que nosotros son el Atlético, el Liverpool y el Manchester City. Cinco entrenadores en 10 años es un ciclo de dos años, nada extraordinario. Es tan intenso, tan exigente, que es cierto que las derrotas dejan huella”.

• El objetivo de ganar la Champions League: “Cuando iniciamos el proyecto, en 2011, catorce años después de haber jugado mi último partido aquí, volví porque queríamos construir un gran club. No sólo para ganar la Champions. Es completamente diferente. Porque un gran club, cuando gana, es bueno, pero el año que pierde, sabe seguir siendo competitivo. Hoy, este es nuestro caso. No jugamos a la ruleta rusa todos los años. El objetivo de ganarlo está ahí. Nunca lo hemos ocultado. Pero, en once años, hemos construido algo sólido. Es muy difícil ser tan constante”.

• Si poner a Neymar, Messi y Mbappé genera desequilibrio: “Neymar también se defiende. Después de todo, es un delantero, no lo olvidemos... Sin embargo, el fútbol ha cambiado. El portero no juega con el pie... no es bueno. El defensor que no despeja es ridículo. El delantero que no presiona no es bueno. ¡Es increíble! Para mí, en cuanto tenemos el balón, si hacemos daño, eso es lo principal”.

• El fichaje de Sergio Ramos: “Lo fichamos, estaba bien físicamente. Hasta hoy ha jugado cinco partidos. Desgraciadamente, no ocurrió como pensábamos. Es difícil para él, para todos. Pero nuestros informes son claros. El día que digamos que no puede jugar más, quedará claro para todos. No es el caso. Después, el hecho de no jugar le dificulta ser un líder. Esperaremos antes de sacar conclusiones, la temporada no ha terminado. Pero no tengo miedo de asumir los errores cuando los cometo. Nasser me da total confianza, me permite una verdadera autonomía y, por ello, le doy las gracias. Trabajar con este espíritu realmente da ganas. Eso es importante. Por eso también digo que el PSG es un gran club”.

