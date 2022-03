La fastuosa oferta “final” del PSG a Mbappé para retenerlo y evitar que se vaya al Real Madrid

El contrato de Mbappé vencerá el 30 de junio y el PSG quiere retenerlo (REUTERS/Christian Hartmann)

El París Saint-Germain (PSG) puso toda la carne en el asador para conservar a Kylian Mbappé en el plantel en la próxima temporada y este martes trascendió una fastuosa oferta que el club de Lionel Messi le hizo al delantero francés de 23 años y que lleva a cabo una gran temporada, con 24 goles en 34 partidos. Su contrato con la entidad finaliza el próximo 30 de junio y el Real Madrid es el principal interesado en tener al atacante.

Según informan Le Parisien, AS y la agencia DPA, el PSG tiene luz verde de sus dueños qataríes para poder blindar a una de sus máximas figuras hasta el 30 de junio de 2024. Se trata de una propuesta que sería irresistible para el futbolista que brilló con su selección y ganó la Copa del Mundo en Rusia 2018.

Hace una semana el PSG puso sobre la mesa su plan que se basa en una prima de fichaje de 55 millones de dólares por año (50 millones de euros) y 111 millones de dólares (100 millones de euros) como premio a su lealtad con el club, que intenta que se quede por los próximos dos años y evitar que se vaya gratis al equipo merengue.

El gol que le marcó al Real Madrid en el partido de ida por los octavos de final de la Champions League (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Además, al término de ese segundo año de contrato, en 2024, habría una cláusula liberatoria para que Mbappé pudiera negociar su salida si ambas partes estuviesen de acuerdo. Por si fuera poco, le aseguraron al jugador que en agosto de ese año podrá jugar con Francia los Juegos Olímpicos de París, uno de los anhelos más importantes de Kylian, quien reveló que “la experiencia olímpica debe ser única y quiero disfrutarla después de haber ganado ya un Mundial con Francia”.

En la negociación el jugador escucharía a su madre, Fayza Lamari, que según AS tuvo una reunión con el dueño del club parisino, Nasser Al-Khelaïfi, luego del gran partido que hizo su hijo ante el Real Madrid en el choque de ida por los octavos de final de la Champions League, cuando Mbappé convirtió el tanto de la victoria.

Luego del choque de ida de octavos de final de la Champions justamente con Real Madrid (triunfo 1-0 de PSG con gol suyo), el delantero dijo: “¿Decidido mi futuro? No, no. Sé que juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a dar el cien por cien. No lo tengo decidido todavía”.

Kylian, si continúa en el PSG, tendrá una cláusula de salida y el permiso para disputar los Juegos Olímpicos de 2024 en París (REUTERS/Benoit Tessier)

Por otro lado, una meta que tiene Kylian es convertirse en el máximo goleador histórico del PSG tras alcanzar a Zlatan Ibrahimovic y tener solo por delante a Edinson Cavani (el uruguayo lo supera por 44 goles). “Siempre ha sido mi objetivo dejar huella en la memoria de la gente. Solo me queda por delante Cavani, vamos a ver qué pasa...”.

El momento elegido por el PSG para hacerle la oferta a Mbappé fue estratégico, ya que la próxima semana, el miércoles 9 de marzo, se jugará el partido de vuelta por la Champions League contra el Real Madrid. El equipo de la capital francesa busca su primer título en el principal torneo de clubes del Viejo Mundo.

El PSG lidera con comodidad la Ligue 1 y una de sus mejores armas es el nivel que demostró hasta ahora Mbappé. En la liga gala lleva 14 goles y está a uno del máximo anotador Wissam Ben Yedder (Mónaco). Luego anotó 5 en Champions League y 5 en la Copa de Francia.

