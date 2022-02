José Ramón Fernández llamó hipócrita a David Faitelson por Santiago Solari

David Faitelson y José Ramón Fernández sostuvieron una airada discusión por la supuesta defensa que ambos hicieron del club dirigido por Santiago Solari (Video: YouTube/ESPN Deportes)

La crisis que se vive en el plantel del Club América ha trastocado personalidades más allá de Coapa. David Faitelson y José Ramón Fernández, quienes han destacado sus carreras por la crítica a las Águilas, sostuvieron una airada discusión por su aparente defensa del equipo de Coapa. No obstante, el más veterano arremetió contra el originario de Ascalón, Israel, y le recriminó el supuesto amor que guarda por los colores del equipo dirigido por Santiago Solari.

“Claro que critico al América. Está hundido en el fango. Qué más quieres que te diga. Está en el fango y está acabado. Yo sí soy antiamericanista. Tú eres un americanista de clóset, descarado, cínico e hipócrita, además”, fueron las palabras que Fernández Álvarez pronunció con enojo cuando su interlocutor insinuó su supuesta defensa al proyecto de las Águilas del América.

Aunque la discusión entre los dos personajes comenzó cuando abordaban el respaldo que ha recibido Michel Leaño como entrenador de las Chivas, el tema se volcó rápidamente hacia el América y su entrenador vigente. Y es que David Faitelson consideró que entre Solari, Javier Aguirre y el timonel de las Chivas, es el último quien goza de más apoyo. Sin embargo, José Ramón Fernández desdeñó su argumento y consideró que su postura cambió toda vez que hace un par de meses era un detractor más de Marcelo Leaño.

David Faitelson y José Ramón Fernández discutieron por culpa de Santiago Solari y el América (Fotos: Capturas de ESPN // Reuters)

“¿A pesar de todo lo que dijiste de Leaño hace dos meses? ¿Ya cambiaste tanto? (...) Puede pasar un año y decirme lo que quieras. No estamos para correr técnicos, estamos para definir quién está recibiendo más respaldo”, aseguró el exlíder de los Protagonistas.

No obstante, el ánimo de Faitelson fue trastocado por las palabras de José Ramón y no demoró en responder. “Yo no corro técnicos, yo no tengo ese poder. Tengo que dar mi punto de vista. Tú quieres defender a como dé lugar a Santiago Solari, no sé por qué (...) Misteriosamente no criticas al América como lo criticabas hace 40 años”, fueron las palabras que encendieron a Fernández Álvarez.

Y es que en el espacio compartido con Roberto Gomez Junco y Hernán Pereyra, los analistas opinaron sobre la situación complicada que atraviesan en América, Chivas y Monterrey. De esa forma, cada uno de los participantes definió cuál de los tres equipos cuenta con mejor plantel, más presión, mejor nivel de juego y apoyo de la directiva.

La afición ha solicitado la renuncia de Santiago Solari después del mal arranque de torneo en el Grita México Clausura 2022 (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

David Faitelson aseguró que en Chivas hay mejor nivel de juego y respaldo directivo, mientras que en América la presión es mayor y Monterrey cuenta con mejor plantel. En tanto, Fernández dijo que existe mayor presión sobre Santiago Solari, así como que el mejor plantel es del los Rayados y el mejor nivel de juego ha sido desplegado por los jugadores de la Perla Tapatía.

A pesar de tener la tercera mejor nómina del torneo, el Club América ha demostrado un rendimiento muy lejano al que consiguieron en los dos semestres pasados. Después de haber jugado seis jornadas, únicamente han podido rescatar una victoria y un empate, situación que los ubica en el peldaño 16 de la clasificación. Aunque en el partido contra Santos mostraron un futbol más convincente, perdieron los últimos dos partidos.

Las Águilas del América experimentaron su peor arranque de torneo en la era de Santiago Solari (Foto: Twitter/@clubamerica)

Contra los Cañoneros de Mazatlán y los Tuzos de Pachuca, Santiago Solari dejó escapar seis unidades, aunque los jugadores en el terreno de juego tampoco ilusionaron a la afición con su despliegue. En ese sentido, aunque un sector ha solicitado la renuncia del timonel argentino, así como la del presidente deportivo Santiago Baños, la directiva ha decidido darle continuidad al proyecto.

Desde su llegada a la Liga MX, Solari ha dirigido 37 encuentros oficiales de los que 21 han sido victorias, a cambio de ocho empates y la misma cantidad de derrotas. En caso de permitir una vez más la perdida total de puntos, impondrá una nueva marca de encuentros perdidos, aunque también podría correr el riesgo de ser relevado de su cargo.

SEGUIR LEYENDO: