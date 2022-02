“No tiene vergüenza”: Faitelson arremetió contra la continuidad de Solari en América

(Foto: EFE/ Victor Cruz)

El futuro de Santiago Solari en el club América pende de un hilo, los resultados que presumió en el 2021 están lejos de ser lo que actualmente acumula al inicio del Grita México Clausura 2022. Ubicado en el lugar 16 de la tabla con escasos cinco puntos, la continuidad del estratega argentino podría estar en riego para lo que resta del torneo.

Pero para David Faitelson, el panorama que atraviesa la directiva de América podría ser distinta. En primera instancia el periodista de ESPN tundió la continuidad de Solari en el banquillo de Las Águilas y lo calificó como una persona que no tiene “vergüenza” para renunciar a su cargo.

A pesar de que ha demostrado que no tiene un buen manejo del equipo y arrastra tres partidos como local sin ganar, Faitelson compartió su incomodidad por no ver la renuncia de Santiago Solari; a través de Twitter el analista deportivo redactó una publicación en la que expuso la crisis interna de Coapa y los motivos por los que Santiago Solari no ha dejado su cargo.

“Solari no tiene la vergüenza para renunciar y el América no tiene el dinero para echarlo…Y así, nos la llevamos…”

(Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Su opinión rápidamente generó reacciones en redes sociales pues alcanzó más de mil 800 “me gusta” y cientos de comentarios iniciaron un debate en el que expusieron las deficiencias del ex estratega del Real Madrid.

En una segunda publicación, Faitelson expuso que en el fútbol mexicano, los entrenadores con malos rendimientos se justifican en las complicaciones que enfrentan, pero sin aceptar sus errores. Por ello compartió una segunda publicación en la que externó que la afición del club es la principal afectada.

“No conozco, todavía, a un entrenador que admita abiertamente que no puede más. Generalmente, se envuelven en ‘una bandera’ donde es difícil identificar que parte es el orgullo y cual es el dinero. El que se jode, definitivamente, es el aficionado del club…”, redactó.





*Información en desarrollo