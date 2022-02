“Debe irse”: así criticaron a Santiago Solari tras la derrota del América contra Pachuca

Santiago Solari (Foto: Cuartoscuro)

El club América volvió a perder en el Estadio Azteca y con un marcador de 3 - 1 fue superado por los Tuzos del Pachuca, en consecuencia la afición se volcó en contra de Santiago Solari, director técnico del equipo. Al término del partido los fanáticos gritaron “Fuera Solari” y abuchearon a los futbolistas por el desempeño mostrado en la cancha.

Los reclamos también se reflejaron en redes sociales, y tanto americanistas como analistas deportivos tundieron la gestión de Solari al frente de Las Águilas. David Faitelson, analista deportivo de ESPN fue uno de los primeros en exponer el argumento de que el entrenador argentino se ve obligado a renunciar al club.

A través de Twitter expresó su idea de que América y Solari ya no deberían de continuar juntos en lo que resta del torneo:

“Santiago Solari debe irse… El América se la ha ido de las manos. No tiene ni pies ni cabeza. No hay un estilo de juego, no hay trabajo y orden defensivo y con ganas o deseos no te alcanza. Es tiempo de que Solari se dé un descanso y le dé un descanso al americanismo…”, publicó.

Por su parte, Javier Alarcón, analista deportivo de Imagen TV también compartió las deficiencias de la táctica de Solari y publicó lo siguiente: “En lugar de lanzar un nuevo uniforme, deberían lanzar a Solari. No hay forma de defenderlo. Nada de nada hoy”.

Rápidamente se volvió tendencia el nombre de Santiago Solari pues diferentes fanáticos al club mostraron su descontento, también exigieron la salida de Santiago Baños, presidente deportivo de América.





*Información en desarrollo