“Desastre”: Martinoli, Faitelson y más tundieron al Tri por su desempeño ante Jamaica

(Foto: REUTERS/Gilbert Bellamy)

La Selección Mexicana logró rescatar el partido ante Jamaica, en los últimos minutos del duelo le dieron la vuelta al marcador. Con un resultado de 2 - 1 a favor de los del Tricolor, la escuadra de Gerardo Tata Martino se llevó los tres puntos de la jornada.

Sin embargo la manera en la que jugaron dejaron varias dudas de su desempeño, pues cuando los jamaiquinos tenían un elemento menos en la cancha, un error defensivo causó que México se viniera abajo en el marcador.

En redes sociales, diferentes analistas deportivos como Christian Martinoli, David Faitelson, André Marín entre otros más criticaron el desempeño de los pupilos del Tata Martino. A través de Twitter compartieron sus opiniones del desempeño de México en la cancha.

(Foto: Twitter/@martinolimx)

Martinoli, cronista de Azteca Deportes calificó como “desastre” el trabajo de los jugadores, aunque los goles de Henry Martín y de Alexis Vega le dieron la voltereta al resultado, para Martinoli todo el partido fue desastroso para México.

Con una breve frase publicó en su cuenta oficial el siguiente mensaje para el Tri:

Menos el resultado, todo lo demás un desastre.

Por su parte, Faitelson no perdonó que los Reggae Boyz sorprendieran a los futbolistas aztecas con una anotación al minuto 50. La Selección Mexicana tenía la ventaja de un jugador más en la cancha, por lo que el analista deportivo de ESPN explotó por los pocos goles que México pudo hacer.

“Con todo respeto, pero a este equipo jamaiquino, en condiciones normales, México debe meterle 3, 4 y hasta 5 goles… ¡Una ca…! El nivel de Concacaf...”, publicó.

Carlos Guerrero, mejor conocido como El Warrior, no desaprovechó la ocasión para exponer las dudas que ha dejado el Tri cuando enfrenta a rivales que no deberían significar problemas. El reportero de Azteca Deportes pidió que no se ignore la mala actuación del equipo nacional.

“No perdamos de vista el mal juego. Se jugó ante 10 y una pobre versión de Jamaica. Ya son muchos partidos donde se han dejado dudas. Si la Selección pretende mejorar, deberán todos reconocer que hoy no fue una buena presentación. Alexis Vega, el mejor”.

(Foto: Twitter/@CARLOSLGUERRERO)

(Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)





