Octagonal de Concacaf en vivo: así marcha México en su camino a Qatar 2022

(Foto: EFE/Carlos Ramírez)

La Selección Mexicana inició su participación en las eliminatorias del Octagonal de Concacaf y buscará no comprometer su pase automático a Qatar 2022, por lo que esta fecha es definitoria para el Tricolor.

El partido del equipo azteca junto con el de Estados Unidos vs El Salvador fueron los primeros en arrancar con la novena jornada FIFA. Más tarde vendrá el de Honduras vs Canadá y Costa Rica vs Panamá.

TABLA CONCACAF EN VIVO

1. Canadá - 16 puntos

2. Estados Unidos - 15 puntos (empate 0 - 0)

3. México - 14 puntos (empate 0 - 0)

4. Panamá - 14 puntos

5. Costa Rica - 9 puntos

6. Jamaica - 7 puntos (empate 0 - 0)

7. El Salvador - 6 puntos (empate 0 - 0)

8. Honduras - 3 puntos

Jamaica vs México EN VIVO 0 - 0

Empezó el duelo en el estadio nacional Independence Park. Con un empate a ceros el Tri se mantiene en la tercera posición de la clasificación.

Estados Unidos vs El Salvador EN VIVO 0 - 0

Ambas selecciones salieron a la cancha del Lower.com Field para iniciar actividades.





*Información en desarrollo