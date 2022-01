Una figura de Peñarol fue detenido con una pistola 9mm cuando se dirigía al clásico ante Nacional: el escándalo que conmovió a Uruguay

Nicolas Schiappacasse, futbolista de Peñarol, fue detenido con una pistola cuando iba camino a firmar la renovación de su contrato (Foto: Policía Caminera)

Un joven futbolista uruguayo que actualmente milita en el Club Atlético Peñarol fue detenido este miércoles por la Policía en Maldonado por la portación de un arma de alto calibre. Nicolás Schiappacasse, jugador de 23 años, se dirigía a observar el segundo clásico de verano ante Nacional en vísperas de una renovación de su contrato cuando le incautaron una pistola .9mm con ocho municiones.

Schiappacasse, quien fue contratado muy joven por el Atlético Madrid y cuya ficha ahora le pertenece al Sassuolo de Italia, tendrá que declarar este jueves ante la fiscal de Maldonado Carolina Dean para explicar lo sucedido. Según informó el periódico local El País, el delantero le dijo a las fuerzas de seguridad que iba entregarle el arma a una persona una vez estuviera dentro del estadio. Aparentemente, intentó descartar el arma cuando vio a la Policía.

El ex atacante de las selecciones juveniles de Uruguay viajaba como acompañante en un Hyundai Accent junto a otras tres personas y fue detenido a las 17:50 en la ruta 9 a la altura del kilómetro 81, en el balneario Solís. El coche era conducido por un joven de 22 años, poseedor de antecedentes penales, en el que también iban dos chicas de 22 años y 18 años. Todos tendrán que declarar esta mañana.

Nicolas Schiappacasse fue detenido con un arma 9 milímetros cuando iba camino al clásico entre Peñarol y Nacional (@sebaamaya)

Nicolás Schiappacasse tendrá que declarar este jueves ante la fiscal de Maldonado (@sebaamaya)

“Si las cosas son como se describen, nosotros sabemos que el jugador a Peñarol no vuelve y no vamos a dudar un segundo porque además es momento de bajar ese tipo de mensaje. Hoy no puedo asegurarte nada hasta no saber qué pasó. Tenemos que entender bien cómo fueron los hechos”, declaró Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en una rueda de prensa tras la victoria 1-0 de su equipo.

Las fuentes de la Fiscalía consultadas por El País confirmaron que Nico Schiappacasse permanecerá detenido al menos hasta este jueves y puede llegar a ser imputado, ya que investigan a quién iba a entregarle el arma una vez en el estadio. Además, según indicó la Policía Caminera, se le incautó también una “pastilla de estupefacientes”.

Schiappacasse tenía todo encaminado para renovar su vínculo con Peñarol pero el club va a esperar a ver cómo se resuelve el caso (@nico.schiappacasse)

Esta escandalosa detención llega justo cuando el futbolista tenía todo encaminado para renovar su vínculo con Peñarol pero, principalmente, en medio de la fuerte batalla que está dando el Ministerio del Interior de Uruguay contra la violencia en el fútbol. Hace un par de semanas, fueron asesinados hinchas entre disputas de barra bravas de ambos equipos.

