“No estuvimos a la altura”: la brutal autocrítica de Luis Suárez, en la previa de Paraguay-Uruguay por las Eliminatorias

El delantero Luis Suárez fue muy duro con la labor de él y sus compañeros en la selección uruguaya, que lucha por clasificarse al Mundial de Qatar 2022.

La selección uruguaya jugará este jueves ante Paraguay la primera de sus cuatro finales para intentar llegar al Mundial de Qatar 2022. La Celeste se ubica séptima, pero a solo un punto de Colombia, el equipo que por ahora está consiguiendo el codiciado cuarto y último puesto para el boleto directo a la Copa del Mundo. En su defecto, el objetivo de los charrúas será acceder por medio del Repechaje, vía por la que entró a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. El que habló sobre el difícil momento fue uno de sus estandartes, el delantero Luis Suárez, que ofreció una fuerte autocrítica.

“Debemos demostrar desde el minuto cero que queremos que los puntos sean para Uruguay porque somos los que más deseamos ir al Mundial”, dijo el Pistolero en la conferencia de prensa previa al choque ante Paraguay. Lleva cinco tantos en esta clasificación sudamericana. En su selección a nivel mayores suma 65 goles en 128 partidos.

“Es un momento en el cual hay que asumir la responsabilidad. Hay que asumir que por nosotros mismos estamos en esta situación, porque fuimos nosotros los que no estuvimos a la altura en los partidos anteriores y que somos nosotros los que tenemos que sacar estos partidos adelante. Depende exclusivamente de nosotros. No hay que buscar más excusas, porque depende de nuestra actitud, ganas y compromiso llegar al Mundial”, sentenció el futbolista que este lunes cumplió 35 años.

“Sabemos las cualidades que tiene Paraguay, pero también sus carencias que debemos tratar de aprovecharlas, aunque siendo inteligentes porque son locales. La temperatura también puede jugar, aunque no sé si a favor o en contra de ellos porque tienen muchos futbolistas jugando en Europa y no están tan acostumbrados a este calor. Con la necesidad que tienen de sumar sí o sí, estará en la actitud nuestra demostrar que los puntos que se van a jugar el jueves queremos que sean para Uruguay”, analizó sobre el choque de este jueves en Asunción desde las 20 horas en el Estadio Defensores del Chaco.

Luis Suárez impacta el balón durante el partido entre las selecciones de Uruguay y Colombia por la clasificación sudamericana (REUTERS/Pablo Porciuncula)

Sobre su temporada irregular, indicó que “uno va teniendo etapas, rachas, pero lo que me deja tranquilo es que el jugador de fútbol con la continuidad va rindiendo mejor. Si no la tenés a veces es difícil sentirse mejor físicamente. Por suerte voy mejorando mucho en mis aspectos físicos; sin molestias, me va dejando competir tranquilo, algo que a veces me costaba”.

“Se habla mucho de los goles, pero de los 10 u 11 partidos que dicen, en seis salía a los 55 minutos y en otros entraba 20 o 25 minutos y con ese tiempo a veces no es suficiente para intentar rendir y demostrar. Venir a la selección siempre te cambia la dinámica, la posibilidad de revertir un momento difícil, así que llegó el tiempo de competir y hacer algo que no se hizo nunca en la Eliminatoria, que es ganar tres partidos seguidos”, agregó.

Pero afirmó que siempre tiene una motivación extra cuando viste la casaca celeste: “Cuando venís a la selección lo importante no son los minutos jugados, sino las ganas que uno tiene de seguir demostrando que está vigente y que tiene la ambición de llegar al Mundial. Tengo la suerte de haber jugado tres ya y con 35 años tengo la misma ambición de jugar mi cuarto Mundial”.

Lucho Suárez ante la marca de Cristian Romero en el clásico del Río de la Plata que ganó la Argentina 1-0 por las Eliminatorias (REUTERS/Matilde Campodonico)

Suárez estuvo presente en Sudáfrica 2010 cuando lograron un meritorio cuarto puesto. En 2011 obtuvo la Copa América en la Argentina. También se hizo presente en Brasil 2014, donde se recuerda su doblete ante Inglaterra en la zona de grupos en un triunfo (2-1) que valió la clasificación a octavos de final. Y en Rusia 2018, donde el elenco conducido por Óscar Washington Tabárez llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que perdió con Francia (0-1), a la postre campeón mundial.

Tras la destitución en el cargo del Maestro Tabárez luego de 15 años, en su segunda etapa como entrenador de la selección, fue reemplazado por Diego Alonso, que hará su presentación este jueves.

En la clasificación hacia Qatar 2022, Brasil y Argentina tienen su ticket garantizado. Ecuador (23 puntos) acaricia su boleto a Qatar. Colombia es cuarta con 17 unidades, misma cantidad que Perú, conjunto que tiene una peor diferencia de goles (-1 los cafeteros y -5 los incas). Chile y Uruguay suman 16 y Bolivia se metió en la conversación con 15, dos más que Paraguay. El cuarto accederá derecho al Mundial y el quinto irá al Repechaje.

El conjunto guaraní, que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto, se jugará lo que puede ser la última chance concreta de mantenerse con vida. Para eso deberá vencer a los uruguayos, que también necesitan sumar. Con estos matices será de alta tensión el duelo en la capital paraguaya.

