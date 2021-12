Ordenaron la detención de Nahitan Nández por una denuncia de su ex pareja por violencia doméstica

El jugador de la selección Uruguay Nahitan Nández fue acusado de violencia doméstica por su ex pareja (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

En las últimas horas, una noticia sacudió al mundo del fútbol uruguayo. Nahitan Nández, ex jugador de Boca Juniors y que en la actualidad se desempeña en el Cagliari de la Serie A en Italia, fue denunciado por su ex pareja y madre de sus dos hijos por “violencia doméstica, psicológica y patrimonial”.

Según indicaron medios locales, la Fiscalía de 4to turno de Maldonado, Uruguay, dispuso la detención del volante de 26 años para indagarlo. Pero cuando la policía se dispuso a ir a buscarlo a su vivienda, se notificaron de que el volante de la selección charrúa ya había salido del país.

“Se verifica por Migraciones dónde efectivamente el Indagado salió del país en el día de ayer, hora 16:44 por el aeropuerto de Punta del Este en vuelo particular”, detalla el parte policial que se difundió en Uruguay.

La denuncia fue realizada de forma directa por la ex pareja de manera directa en la fiscalía, pero cuando la misma se llevó a cabo, el jugador ya había partido con destino a Italia para sumarse nuevamente a los entrenamientos de su club de cara al reinicio de la temporada en el Calcio. El diario Ovación, de Uruguay, indicó que fuentes judiciales le confirmaron que los hechos por los que se produjo la acusación se habrían llevado a cabo en el exterior, más precisamente en Argentina y en Europa.

El mediocampista se convirtió en una pieza importante de la selección de Uruguay en las Eliminatorias (REUTERS/Daniel Apuy)

Al mismo tiempo, se supo que el pedido de detención es local y no a nivel internacional, por lo que habrá que aguardar si en las próximas horas la justicia uruguaya cambia la carátula de la causa que tiene como protagonista al ex mediocampista del Xeneize. Si eso no se modifica, hay que recordar que tanto Nández como el resto de los jugadores deberán volver al país a fines de enero de cara a la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

En ese sentido, el seleccionado charrúa despidió al Maestro Tabárez y en su lugar eligió a Diego Alonso para reemplazarlo para las últimas cuatro jornadas que definirán los cupos para la Copa del Mundo. Uruguay deberá visitar a Paraguay el próximo 27 de enero y luego será local de Venezuela el 1 de febrero. A fines de marzo, jugará los dos partidos decisivos frente a Perú, en Montevideo, y contra Chile en territorio trasandino.

Por el parate de las fiestas de fin de año en el fútbol europeo, Nández dejó Italia y volvió a Uruguay. En los últimos días festejó su cumpleaños número 28 en Punta Del Este. En sus redes sociales, el volante se mostró junto a sus dos hijos.

Una vez que el mediocampista regresó a Cerdeña, dio positivo de COVID-19 en los controles médicos del Cagliari , por lo que tuvo que aislarse y se perdió los primeros entrenamientos con el resto del plantel. La institución informó que el futbolista es asintomático y destacó que tiene el proceso de vacunación completo. “No ha entrado en contacto con otros miembros del grupo del equipo y ahora realizará el aislamiento en su casa”, detalló en un reporte que difundió.

Se pidió la detención de Nández en Uruguay (REUTERS/Matilde Campodonico)

SEGUIR LEYENDO: